科羅拉多大學博爾德分校的創新對經濟的影響

科羅拉多大學博爾德分校（CU Boulder）已成為推動美國和科羅拉多州經濟成長和發展的關鍵參與者。 其創新商業化產生了深遠影響，對美國經濟的總經濟影響達8億美元，對科羅拉多州經濟的影響達5.2億美元。

科羅拉多大學博爾德分校成功的因素之一是其獲得研究經費的能力。 光是 2023 年，該大學就獲得了總計 684 億美元的研究經費，其中很大一部分來自 NASA、美國國家科學基金會和美國國立衛生研究院等聯邦機構。 研究經費的持續成長凸顯了大學對推動知識和推動創新的承諾。

科羅拉多大學博爾德分校也因其對創新的貢獻而獲得認可。 美國發明家學院將 CU 系統列為全國擁有最新專利的第 14 個機構。 此外，該大學在新創企業創建方面在全國排名第五，5 財年成立了 25 家新創公司。這些成就表明了 CU Boulder 對在校園培育創新文化的承諾。

Venture Partners 是該大學的技術轉移辦公室，在連接科羅拉多大學博爾德分校的技術與商業業務方面發揮著至關重要的作用。 2022 年，它簽署了 87 項許可和選擇權協議，建立了合作夥伴關係和協作，促進 CU Boulder 創新的商業化。 此外，學校還開設了60多個創業課程，並透過「新創業挑戰賽」等措施支持了900多家新創企業，進一步促進了創新創業。

Prometheus Materials 是科羅拉多大學博爾德分校著名的成功案例之一，這是由科羅拉多大學博爾德分校科學家和工程師共同創立的永續建築材料公司。 透過利用微藻作為水泥的零碳替代品，普羅米修斯材料公司舉例說明了科羅拉多大學博爾德分校的研究如何帶來造福社會和環境的實用解決方案。

科羅拉多大學博爾德分校的卓越研究表現在其在地球科學和學術研究引用方面的強勁表現。 該大學在地球科學領域排名靠前，學術研究引用量位居全球前 3%。 為了支持藝術和人文研究，科羅拉多大學博爾德分校透過專門的資助計畫提供捐贈、獎學金和資金，其中 100,000 萬美元資助了各個領域的 19 個計畫。

展望未來，科羅拉多大學博爾德分校旨在建立新的合作夥伴關係，以推動進一步創新。 它計劃透過國家安全倡議中心擴大其國家安全研究，並建立一個安全的機密研究設施。 該大學還打算增強其核心設施、先進的運算能力以及與國家實驗室的跨學科合作。

科羅拉多大學博爾德分校致力於在氣候技術、社會正義和能源轉型等關鍵領域產生積極影響。 該大學認識到其研究在解決社會挑戰方面的重要性，並繼續致力於透過創新的商業化為美國和科羅拉多州的經濟做出貢獻。

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