彗星是由什麼組成的以及它們來自哪裡？

彗星是一種天體，以其劃過天空的明亮條紋和長長的尾巴激發了我們的想像。 但你有沒有想過彗星是由什麼組成的以及它們來自哪裡？

彗星實際上是大約 4.5 億年前太陽系形成的殘餘物。 大多數氣體、塵埃、岩石和金屬最終進入了太陽和行星，但沒有被捕獲的形成了彗星和小行星。

彗星通常被稱為“骯髒的雪球”或“冰冷的污垢球”，因為它們是由岩石、灰塵、冰以及冷凍氣體和分子組成的團塊。 彗核就是由這些物質組成的核心。

核心周圍是一層蓬鬆的冰層，類似雪錐，還有緻密的結晶殼。 當彗星接近太陽並且其外層升溫時，地殼就會形成。 彗星外皮酥脆，內裡蓬鬆，人們將其比喻為油炸冰淇淋。

大多數彗星只有幾英里寬，已知最大的彗星大約 85 英里寬。 它們相對較小且較暗，只有當它們靠近太陽時才可見。

當彗星接近太陽時，它會升溫並經歷一個稱為昇華的過程。 這是彗星表面凍結的氣體和分子直接從固體變成氣體的時候。 釋放的氣體和塵埃在彗星周圍形成稱為彗髮的雲。

彗髮與太陽相互作用形成兩條尾巴。 離子尾由氣體組成，呈藍色。 塵埃尾是由昇華過程中釋放的塵埃顆粒形成的，反射陽光，使尾部彎曲形狀。

彗星具有高度偏心的軌道，這意味著它們具有拉長的橢圓形，具有極端的軌跡，可以使它們靠近或遠離太陽。 它們大部分時間都在太陽系的遙遠區域度過，緩慢地穿過太陽系外圍。

許多彗星被認為起源於奧爾特雲，奧爾特雲是圍繞太陽系的小型太陽系天體的圓形外殼。 來自奧爾特雲的彗星的軌道周期長達200年以上，稱為長週期彗星。

另一方面，短週期彗星的軌道周期小於 200 年。 一些短週期彗星來自柯伊伯帶，這是海王星以外的小行星帶。 還有一些木星族彗星的軌道周期不到20年，並且只能到達木星軌道。

彗星在內太陽系停留的時間相對較短，當它們接近太陽時會變亮，然後消失並返回外太陽系。

彗星繼續吸引我們的好奇心，並為我們了解太陽系的起源提供見解。

來源：

– “彗星是由什麼組成的？” 由美國太空總署

– Space.com 的“彗星：事實與資訊”