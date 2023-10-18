一顆巨大彗星接近地球：12P/Pons-Brooks

一顆比珠穆朗瑪峰大三倍的巨大彗星正向地球飛來。 這個巨大的天體被稱為 12P/Pons-Brooks，估計直徑為 18.6 英里。 彗核含有冷岩漿，是冰、塵埃和氣體的混合物。 最近，這顆彗星在四個月內第二次爆炸，恢復了其獨特的「角」特徵。

當太陽輻射撞擊彗星內部，導致壓力增加並引發爆炸時，就會發生爆炸。 彗星的冷物質隨後透過彗核的裂縫噴射到太空中，形成喇叭狀的外觀。 英國天文學協會 (BAA) 的理查德·邁爾斯 (Richard Miles) 推測，低溫火山噴口的特殊形狀與堵塞物相結合，導致物質以獨特的流動模式排出。

有趣的是，12P 是少數已知擁有活躍冰火山的彗星之一。 BAA 一直在密切監視這顆彗星，並在5 月2.0 日檢測到第二次爆炸。在這次爆炸期間觀察到的亮度增加是由於擴大的彗髮、彗核周圍的氣體和塵埃雲反射了額外的光線。 何塞·曼努埃爾·佩雷斯·雷東多 (Jose Manuel Pérez Redondo) 使用位於夏威夷毛伊島的 XNUMX 米福克斯北望遠鏡拍攝了爆炸圖像。

儘管 12P/Pons-Brooks 目前的軌道正在接近地球，但預計要到 21 年 2024 月 2095 日才會最接近地球。如果肉眼可見，這對天文學家來說將是一個重要時刻。 然而，這顆彗星要再過一個多世紀才能回到我們附近，預計下一次回程是在 232 年。值得慶幸的是，它將與地球保持 XNUMX 億公里的安全距離。

科學家們認識這顆彗星已經有一段時間了。 它由 Jean-Louis Pons 於 12 年 1812 月 1883 日首次發現，後來由 William Robert Brooks 於 12 年獨立重新發現。這就是它被稱為 69P/Pons-Brooks 的原因。 12 月的噴發是 7,000P XNUMX 年來的第一次噴發，彗髮面積比核寬 XNUMX 倍。

最近爆​​炸期間昏迷的大小仍不確定，但 BBA 報告稱，昏迷強度是夏季前一次的兩倍。 隨著科學家繼續研究這顆巨大的彗星，它飛向地球的旅程呈現出天文學家熱切期待的迷人天體事件。

定義：

– 冰岩漿：彗星中發現的冰、塵埃和氣體的混合。

– 核心：彗星的固體核心。

– 彗髮：彗核周圍的氣體和塵埃雲。

來源：

– 英國天文學協會 (BAA)

– 生活科學