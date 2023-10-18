可可豆殼作為阻燃劑的潛力

根據《ACS 永續化學與工程》發表的一篇文章，研究人員發現廢棄的可可豆莢殼可以轉化為阻燃材料。 每年，大約有 24 萬噸可可豆莢殼被當作廢物產生。 通常，豆子和果肉用於製作巧克力，而外殼則被丟棄。 然而，可可豆莢殼含有木質素，這是一種堅韌的脂質聚合物，可以作為某些石油衍生物質（如阻燃劑）的可再生替代品。

由尼古拉斯·J·韋斯特伍德 (Nicholas J. Westwood) 領導的研究人員探索了從可可豆莢殼中提取高品質木質素用於實際應用的可能性。 他們獲得了外殼，將其磨成粉末，然後使用稱為丁醇溶劑法的標準木質素萃取方法對其進行加工。 發現所得分離的木質素純度高且不含污染物。

為了將木質素轉化為阻燃材料，研究人員透過一系列化學步驟進行了改質。 他們將一種名為 DOPO 的滅火分子整合到木質素聚合物結構中。 實驗測試表明，改性木質素在加熱時會燒焦，表明其作為有效阻燃劑的潛力。

雖然研究人員計劃在未來進行人體安全測試，但這項發現為利用可可豆莢殼作為寶貴的資源提供了光明的前景，否則這些資源就會被浪費。

參考：

戴維森 DJ、Lu F、Faas L 等。 可可豆莢殼的有機溶劑預處理：從豐富的廢物中分離、分析和使用木質素。 ACS 可持續化學工程。 2023；11(39):14323-14333。 doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

資料來源：材料改編自 ACS 永續化學與工程。