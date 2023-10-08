建造昆蟲大小的機器人：學習蟑螂的適應力

蟑螂雖然是小昆蟲，但它們擁有令人難以置信的力量和復原力。 它們不僅會傳播沙門氏菌等細菌，為人類帶來健康問題，還能承受巨大的壓力。 在 YouTube 上一段廣為流傳的影片中，一隻蟑螂在承受了自身體重 900 倍的液壓機的壓力後毫髮無傷。

該實驗與其他實驗一起，為研究昆蟲大小機器人開發的科學家提供了寶貴的學習機會。 這些機器人有可能在各種情況下執行救生任務。 例如，它們可以在廢墟中導航，幫助在自然災害發生後找到人員，甚至可以進行複雜的外科手術。

尤其是美洲大蠊，因其非凡的能力而引起了人們的注意。 除了是速度最快的昆蟲之一之外，它還擁有壓縮身體以穿過極其緊密的裂縫的天賦。 這種適應使其能夠在充滿挑戰的環境中生存。 研究人員的目標是利用這些知識來創造能夠進入人類無法進入的有限空間的機器人。

這些受昆蟲啟發的機器人有可能徹底改變各個產業。 除了災難應變和醫療保健之外，它們還可以用於在狹小空間內執行需要精確性和可操作性的任務。 透過模仿蟑螂的復原力和敏捷性，科學家希望能夠開啟科技的新可能性。

雖然蟑螂通常被視為害蟲，但這些實驗表明它們的作用不僅僅是傳播疾病。 他們的韌性和運動能力正在激發創新解決方案的開發，從而以多種方式造福社會。 透過利用昆蟲大小的機器人的潛力，我們可以在從搜索和救援到醫療程序等領域取得重大進展。

來源：

– YouTube：“受蟑螂韌性啟發的昆蟲大小的機器人”

– SNP_SS/shutterstock.com（圖片）