新研究證實普賽克小行星富含金屬

美國太空總署位於加州矽谷的艾姆斯研究中心的科學家們進行了新的研究，顯示普賽克小行星確實富含金屬，支持了先前的假設。 由阿尼西亞·阿雷東多 (Anicia Arredondo) 和瑪吉·麥克亞當 (Maggie McAdam) 領導的團隊於 2022 年 XNUMX 月使用 NASA 平流層紅外線天文觀測站 (SOFIA) 觀測了 Psyche。

SOFIA 是一架經過改裝的波音 747SP 飛機，可攜帶反射望遠鏡，使團隊能夠收集 Psyche 表面各個部分的數據。 使用地面望遠鏡無法獲得有關構成小行星表面的材料的寶貴資訊。

太空船選擇普賽克進行近距離觀測的關鍵原因之一是它有可能提供行星形成的見解。 科學家認為，地球、火星和水星也有金屬核心，但它們距離行星地函和地殼太遠，無法直接觀察或測量。 確認普賽克是行星核心將極大地有助於我們了解地球和其他大型天體的組成。

普賽克的大小是推進我們對類地行星了解的另一個關鍵因素。 它是太陽系中最大的 M 型（金屬）小行星，大約與紐約市和馬裡蘭州巴爾的摩之間的距離一樣長。 這意味著普賽克更有可能表現出分化，即行星內部的材料彼此分離，最重的材料向中間下沉並形成核心。

在收集觀測結果時，阿雷東多是博士後研究員，他表示，每一項關於普賽克的新研究都會引發更多問題，並顯示這顆小行星非常複雜，可能蘊藏著許多驚喜。 意外的可能性是探索未探索的天體最令人興奮的方面之一。

Psyche 任務由亞利桑那州立大學領導，由 NASA 馬歇爾太空飛行中心管理，而高功率太陽能電力推進太空船底盤則由 Maxar Technologies 提供。 此次任務是 NASA 發現計畫中選定的第 14 次任務。

SOFIA 是 NASA 和德國太空總署在 DLR 的聯合項目，於 2014 年實現了全面運作能力。該飛機由 NASA 位於加州的阿姆斯特朗飛行研究中心 703 號大樓進行維護和操作。

來源：

– NASA 艾姆斯研究中心

– 美國太空總署馬歇爾太空飛行中心

– 麥克薩技術公司

–亞利桑那州立大學

– NASA 的發現計劃

– 美國太空總署 (NASA) 和德國太空總署 (DLR)

– SOFIA 於 2014 年實現全面營運能力

（註：來源 URL 已刪除。）