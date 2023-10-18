迴旋輻射發射光譜：測量難以捉摸的中微子質量的一種有前途的方法

一組國際研究人員開發了一種稱為迴旋輻射發射光譜（CRES）的新方法，可以測量中微子的質量，中微子是一種逃避稱重的亞原子粒子。 這項發表在《物理評論快報》上的研究表明，CRES 背後的合作項目 8 有望不僅測量中微子的質量，還能揭示中微子對宇宙早期演化的影響。

先前的實驗已經達到了縮小中微子質量範圍的極限。 Project 8 團隊相信，他們的方法（專注於使用氚（氫的一種放射性變體）進行 β 衰變）可以提供答案。 研究人員並沒有直接偵測通過大多數偵測器技術的中微子，而是測量β衰變過程中產生的自由電子。 β衰變「失去」的能量可歸因於中微子的質量和運動。

在最近的研究中，Project 8 的科學家展示了 CRES 追蹤和記錄 β 衰變的成功應用。 這項技術有可能計算中微子的質量和特性。 該團隊開發的CRES探測器在可擴展性和靈敏度方面有潛力超越現有技術。

該團隊追蹤了 3,700 多個氚 β 衰變事件，證明了他們的實驗系統的有效性。 他們現在正在研究設計以擴大實驗規模並捕獲更多的β衰變事件。 此外，他們正在開發生產、冷卻和捕獲單個氚原子的方法。 這些進步對於達到並超越先前實驗所達到的靈敏度至關重要。

Project 8 以其創新方法脫穎而出，不僅調整了現有技術，而且還創造了一種全新的方法。 富有冒險精神的工程師和務實的物理學家之間的合作帶來了這些突破性的發展。

來源：

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