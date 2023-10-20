印度洋深層珊瑚白化：氣候變遷影響的嚴格警告

科學家在印度洋深處發現了珊瑚白化的驚人發現，挑戰了先前關於珊瑚復原力的信念，並強調了氣候變遷對海洋生態系統的更廣泛影響。 這項突破性的發現揭示了珊瑚礁白化的最深層證據，珊瑚礁白化的破壞發生在海面以下 90 公尺（300 英尺）以上的地方。

印度洋偶極子導致海水溫度上升 30%，導致珊瑚受損，海底某些部分高達 80% 的珊瑚礁受到影響。 此前，人們認為這些深度能夠抵禦海洋暖化。 然而，這項發現對海洋溫度上升造成的危害以及氣候變遷對自然世界造成的隱藏損害發出了嚴厲的警告。

普利茅斯大學的研究人員在《自然通訊》上發表了他們的研究成果，他們使用水下攝影機將即時影像傳輸到他們的研究船上。 這些圖像讓我們第一次看到已經白化的珊瑚。 有趣的是，雖然較深的珊瑚礁正在經歷白化，但淺水珊瑚礁並沒有表現出傷害的跡象。

普利茅斯大學的研究團隊十多年來一直對中印度洋進行廣泛研究，利用各種方法來監測和了解該地區獨特的海洋學和生命。 在 2019 年 XNUMX 月的一次研究巡航中，首次觀察到珊瑚受損的證據，當時使用了配備攝影機的遙控水下航行器。

對研究巡航期間收集的數據以及對海洋條件和溫度的衛星監測進行的進一步分析表明，雖然表面溫度幾乎沒有變化，但表面以下的溫度卻顯著升高。 溫躍層的加深是由厄爾尼諾現象的區域放大引起的，最終是珊瑚白化的根本原因。

這項研究的意義重大。 它展示了中光珊瑚生態系統對熱應力的脆弱性，並提供了氣候變遷對海洋影響的新證據。 中光珊瑚日益白化將導致珊瑚死亡、生物多樣性喪失以及這些珊瑚礁提供的關鍵生態系統服務減少。

儘管部分受影響的珊瑚礁已顯示出恢復的跡象，但對深海海底的持續監測至關重要。 重要的是要認識到，淺水珊瑚也正在遭受更頻繁和更嚴重的損害，而中光珊瑚能夠彌補這一點的假設現在值得懷疑。 由於深水珊瑚在很大程度上仍未被充分研究，因此地球上類似的白化事件很可能不會引起人們的注意。

各地區的海洋學正在受到自然發生的循環的影響，而氣候變遷又加劇了這種循環。 厄爾尼諾現象和印度洋偶極子的共同影響正在對中印度洋造成嚴重影響。 應對這些挑戰並增加我們對深水珊瑚生態系統的了解對於減輕氣候變遷對世界的破壞性影響至關重要。

來源：

– 普利茅斯大學

– 自然通訊