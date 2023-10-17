氣候變遷對海洋噪音的影響

最近的一項研究表明，即使努力減少碳排放，氣候變遷也會使海洋的某些部分更加吵雜。 海洋噪音污染的增加始於工業革命時期，是由船舶交通、地震勘探和石油鑽探等各種人類活動所造成的。 這項研究由荷蘭皇家海洋研究所的研究人員進行，重點關注氣候變遷對海洋聲景的影響，特別是北大西洋和北冰洋。

研究人員發現海水的溫度和 pH 值都會影響聲音的傳播。 雖然由於二氧化碳吸收增加而導致的海洋酸化往往會減少低頻聲音的吸收，但對海洋噪音的主要影響來自海洋溫度的變化。 透過對不同碳排放情境下的聲音傳播進行建模，該研究預測，如果北大西洋繼續適度碳排放，水下聲音將增加 7 分貝。

噪音的增加歸因於氣候變遷改變海洋分層而形成的“聲通道”，導致地表水變冷。 尤其是北大西洋，將經歷這個聲音通道的開放，讓聲音傳播得更遠。 預計它將對依賴聲音進行交流、交配和狩獵的海洋物種產生重大影響，其中海洋哺乳動物，尤其是鯨魚，受影響最嚴重。

有趣的是，研究人員還發現，無論未來幾十年的碳排放量如何，這個喧鬧的海洋都會出現。 即使努力限制碳排放，海洋噪音的變化也是不可避免的。 然而，對海洋物種影響的全面程度仍在研究中。

來源：

– Possenti L. 等人“預測氣候變遷對北大西洋水下聲音傳播的影響。” 同行雜誌 2023。