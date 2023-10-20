新研究顯示 40% 的人選擇對自己決定的後果保持無知

阿姆斯特丹大學研究人員進行的一項新研究發現，40% 的人選擇對自己的決定如何影響他人一無所知，並且往往利用​​這種無知來表現得更自私。 這種行為被稱為“故意無知”，類似於消費者對他們購買的產品的有問題的來源視而不見。

研究人員對 22 名參與者的 6,531 項研究進行了薈萃分析。 在這些研究中，一些參與者被告知其行為的後果，而另一些參與者則可以選擇學習或保持無知。 研究人員發現，當有選擇時，40% 的人選擇不了解自己行為的後果。

此外，研究表明，故意無知與利他行為的減少有關。 與那些選擇保持無知的參與者相比，那些意識到自己行為後果的參與者採取慷慨行動的可能性高出 15.6 個百分點。

研究人員推測，故意無知的原因之一可能是希望保持作為利他主義者的正向自我認知。 研究發現，選擇了解自己行為後果的參與者表現出慷慨行為的可能性高出 7 個百分點，這表明真正的利他主義者更傾向於自我教育了解其決定的後果。

這項研究揭示了故意無知的普遍性和有害影響。 它表明，許多被認為是利他主義的行為可能更多地受到社會壓力和自我形象的驅動，而不是真正關心他人的福祉。 了解故意無知背後的動機可以幫助制定策略來打擊這種行為並促進更明智的決策。

來源：

美國心理學會（APA）

阿姆斯特丹大學