中國科學家在了解宇宙中三星系統的行為方面取得了重大進展。 受劉慈欣小說《三體》的啟發，研究人員研究了GW Ori系統，該系統由三顆恆星組成，距離地球約1,300光年。 利用美國太空總署凌日系外行星勘測衛星（TESS）的數據，科學家們得以觀察恆星亮度的周期性變化，並深入了解該系統的幾何結構和演化。

三合星系統在銀河系中很常見，超過一半的恆星都有一個或多個夥伴。 然而，由於恆星之間複雜的相互作用，觀察和理解這些系統具有挑戰性。 研究人員希望使用更先進的望遠鏡，包括即將推出的中國太空站望遠鏡（CSST），來進一步研究並更好地理解這些系統。

GW Ori 系統據信只有一百萬年的歷史，為恆星和行星的形成提供了寶貴的見解。 研究人員發現了兩個自轉週期約為兩天和三天的短期訊號，這是非常年輕恆星的特徵。 研究結果也排除了該系統中存在生命的可能性，因為該系統還太年輕，無法形成生命。

研究人員的工作不僅加深了我們對三星系統的理解，也為未來使用 CSST 等先進望遠鏡進行研究鋪平了道路。 透過對這些複雜系統有了更深入的了解，科學家可以深入了解恆星、行星以及潛在生命本身的形成和演化。

來源：

——劉慈欣小說《三體》

– 科學中國物理、力學與天文學雜誌

– 來自 NASA 凌日系外行星勘測衛星 (TESS) 的數據

– 即將推出的中國太空站望遠鏡（CSST）