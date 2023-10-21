研究發現杉木中年碳匯率最高

華南植物園研究人員近期進行的一項研究表明，杉木（又稱杉木）在中年時期的碳匯率最高。 這項發現具有重要意義，因為杉木在中國南方的造林計畫中被廣泛使用，了解其固碳能力有助於減緩氣候變遷。

該研究以廣東省某林場為研究對象，收集了不同樹齡杉木的碳儲量和固碳能力資料。 研究人員分析了樹木、林下植被、凋落物、土壤和整個生態系統等各個組成部分的碳儲存量。

結果顯示，碳儲量隨著森林年齡的增長而顯著增加，生態系總碳儲量從129.11年齡的每公頃348.43兆克增加到60年齡的15兆克，幾乎增加了兩倍。 杉木固碳率在前兩個齡期整體呈上升趨勢，在20~XNUMX年齡範圍內達到峰值，隨後在隨後的齡期逐漸下降。

研究得出結論，杉木的固碳率取決於其樹齡，其中15至20年的中齡時期固碳率最高。 首席研究員劉巨秀認為，這些發現對於國家減緩氣候變遷行動和植樹造林計畫具有重要價值。

這項研究發表在《整體環境科學》雜誌上，揭示了杉木的碳封存潛力，並強調了其在減緩氣候變遷方面的作用。 它為參與造林工作的政策制定者和組織提供了有用的見解，強調了考慮樹木年齡在最大化碳固存效益方面的重要性。

來源：

– 中國科學報

– 整體環境科學