中國國家太空總署（CNSA）宣布，嫦娥六號從月球背面採集樣本的探月任務進展順利，並計劃明年進行。 該任務的伴隨中繼衛星將於 6 年上半年部署。此外，中國國家太空總署已表示有意加強未來月球探測的全球合作，包括 2023 年嫦娥八號任務。中國正在尋求聯合「任務-與其他國家和國際組織合作的「級別」項目，包括太空船發射和軌道運行、相互作用和表面探索。

中國國家太空總署也透露，嫦娥六號太空船將有空間容納6公斤（200磅）的外國科學有效載荷，讓海外合作夥伴進行月球研究。 中國預計這些任務以及 440 年的嫦娥七號任務將為 7 年在月球南極建立永久性國際研究站提供寶貴的數據。這些努力是中國成為主要太空國家的更廣泛計劃的一部分包括將月球車送上月球背面、建造軌道天宮太空站以及計畫在2026 年載人登月等成就。

中國擴大太空計畫和月球研究的雄心壯志也涉及建立國際聯繫。 儘管迄今為止只有俄羅斯、委內瑞拉和南非等少數國家加入了中國計畫中的月球研究站，但中國對合作的重視符合全球對成功登月所帶來的科學利益、國家威望和資源獲取的利益。任務可以帶來。 包括印度和美國在內的其他國家在月球計畫方面也取得了重大進展，包括登月任務和未來探索計畫。

中國即將進行的嫦娥六號任務旨在透過從南極-艾特肯盆地（具有高度科學價值的月球地形）收集樣本來加深我們對月球背面的了解。 該任務還將攜帶來自國際合作夥伴的有效載荷和衛星，包括法國製造的儀器、歐洲太空總署的負離子探測器、義大利雷射角反射器和巴基斯坦的立方體衛星。

總體而言，中國的探月任務及其研究站計畫顯示了中國致力於推進太空探索和研究，同時尋求國際合作以實現其目標。

定義：

– 嫦娥六號：中國定於明年執行的探月任務，旨在從月球背面收集樣本。

– CNSA：中國國家太空局，中國國家太空局。

– 月球南極：靠近月球南半球底部的區域。

– 國際宇航大會：由國際宇航聯合會組織的航天專業人士和利益相關者的年度會議。

– 月海：月球表面由古代熔岩流形成的大片黑暗區域。

來源：

– CNN：[來源標題]

– 中國國家太空總署：[來源標題]