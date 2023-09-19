中國最近推出了位於青海省山區的最新寬視野望遠鏡－寬視野巡天望遠鏡（WFST）。 WFST 直徑為 8.2 英尺（2.5 公尺），是北半球最大的時域測量設施。 它配備 9k x 9k 鑲嵌 CCD 探測器，水平和垂直軸分辨率均為 9,000 像素，使其能夠捕捉詳細的天文影像。

WFST由中國科學技術大學和中國科學院紫金山天文台（PMO）共同開發，旨在隨著時間的推移監測天空的特定區域，探測超新星和恆星等瞬態天文事件。潮汐破壞事件。 它還將增強中國近地天體監測和預警能力。

WFST 發布的首張圖像是仙女座星系令人驚嘆的肖像，展示了其寬視野和高分辨率能力。 這款望遠鏡先進的設計特點，如減少雜散光的長鏡筒和獲得更高靈敏度的較小的遮光面積，使其可與最先進的國際觀測設備相媲美。

WFST 於 2019 年 13,120 月在冷湖鎮附近開始建設，該鎮位於平均海拔 4,000 英尺（XNUMX 公尺）的高原上。 這個戰略位置提供了晴朗的夜空、穩定的大氣條件、乾燥的氣候和最小的光污染。

WFST代表了中國天文學的重大進步，凸顯了中國在該領域的專業知識。 望遠鏡以中國古代哲學家墨子（又稱墨子）的名字命名，他進行了早期光學實驗，展示了中國的國內創新和科學進步。

資源：

– 中國科學技術大學

– 中央研究院 (CAS) 紫金山天文台 (PMO)

– 央視+