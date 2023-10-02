中國嫦娥六號任務將巴基斯坦衛星送上月球

中國國家太空總署 (CNSA) 宣布，中國將於 6 年上半年執行的嫦娥六號任務將搭載一顆來自巴基斯坦的衛星前往月球。 巴基斯坦媒體《新聞報》報導了這項消息。

除巴基斯坦外，嫦娥六號任務還將運輸來自歐洲太空總署（ESA）、法國和義大利的有效載荷。 任務上的法國儀器將測試放射性氣體，而歐空局的負離子探測器和義大利的瓦萊布雷特雷達系統將用於各自的研究目的。

巴基斯坦的立方體衛星（CubeSat）參與這項任務，凸顯了中國為加速國際月球研究站計畫所做的努力。 中國國家太空總署旨在促進太空探索領域的國際合作，他們預計這項措施將形成進一步的合作夥伴關係。

嫦娥六號任務的主要目標是從月球背面收集樣本並將其安全返回地球。 先前的探月任務僅收集了月球近表面的樣本，因此這項努力顯得格外重要。 透過分析來自月球不同部分的樣本，科學家希望深入了解其年齡和地質歷史。

繼嫦娥六號任務之後，國家太空總署計畫發射嫦娥七號機器人任務前往月球南極。 這次即將執行的任務將尋找冰的跡象，並對該地區的大氣和天氣狀況進行進一步調查。

此次任務標誌著中國致力於推動月球探測、促進國際太空研究合作。

資料來源：新聞

注意：根據說明，不包含來源 URL。