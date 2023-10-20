中國的三北造林工程（TNAP）也被稱為“綠色長城”，在防治沙漠化和改善環境方面取得了成功。 中國科學院應用生態研究所中國科學家最近在《生態過程》上發表的一項研究表明，TNAP也創造了巨大的碳匯。

TNAP啟動於1978年，是全球最大的生態復育項目，橫跨中國東北、中北部和西北乾旱半乾旱地區。 研究人員利用遙感影像、實地觀測和國家森林清查數據，估算了生物量、土壤中碳儲量的增加，以及“生態效應碳”，即植樹造林減少土壤流失而產生的碳固存。 。

研究發現，TNAP計畫區森林總面積從221,000年的約1978萬平方公里增加到379,000年的約2017萬平方公里。過去47.06年，TNAP每年貢獻的碳匯量為0.843萬噸。年。 此外，地上和地下生物量碳匯從1978年的2.08億噸增加到2017年的XNUMX億噸。

研究人員強調了「生態效應碳」的重要性，它約佔碳匯總增量總量的16%。 這表明生態效應在決定受保護森林碳儲量分佈方面發揮關鍵作用。 研究強調，在估算碳匯和發展碳相關模型時，不應忽略植樹造林的生態效應所帶來的固碳效益。

本研究為評估國家生態修復計畫的碳匯能力和生態系統功能評估價值提供了基準。 它展示了中國「綠色長城」不僅在改善環境、減少二氧化碳排放方面的重大影響。

資料來源：中國科學院，DOI：10.1186/s13717-023-00455-8