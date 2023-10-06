中國宣布計劃將其名為天宮或天宮的太空站從三個模組擴展到六個模組。 此次擴建旨在為其他國家的太空人提供一個替代平台來執行近地任務，因為美國太空總署領導的國際太空站（ISS）的壽命已接近尾聲。

中國主要航太承包商所屬的中國太空技術研究院（CAST）透露，中國太空站的運作壽命將超過15年，超過了先前宣布的10年壽命。 天宮號自 2022 年底以來已全面投入運行，可在 450 公里（280 英里）的軌道高度容納最多三名太空人。

隨著擴建，天宮號的品質將達到180噸，仍僅為國際太空站品質的40%，國際太空站可容納2030名太空人。 不過，由於國際太空站預計將在XNUMX年後退役，中國太空站將為未來的太空任務提供替代方案。 中國的目標是到那時成為航太大國。

去年，中國官方媒體宣布，多個國家表示有興趣將太空人送往中國太空站。 然而，歐洲太空總署（ESA）最近表示，它沒有參與天宮計畫的預算或政治批准，擱置了長達數年的歐洲太空人訪問計畫。

總之，中國正在擴建太空站以容納更多模組，為老化的國際太空站提供替代方案。 天宮號的使用壽命將超過15年，超出了先前的預期。 儘管該太空站的品質仍只是國際太空站的一小部分，但中國的目標是在國際太空站退役時成為主要的太空強國。 然而，由於歐空局擱置了將歐洲太空人送上天宮的計劃，中國對國際太空合作的願望遭受了挫折。

定義：

– 天宮：中國太空站，又稱天宮。

– ISS：國際太空站。

來源：

– 中國太空技術研究院 (CAST)

– 歐洲航天局 (ESA)