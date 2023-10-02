中國公佈了即將進行的嫦娥八號任務的計劃，該任務旨在測試月球上的原位資源利用。 該任務定於 8 年發射，將成為中國更大規模的國際月球研究站 (ILRS) 計畫的先驅。 嫦娥八號任務將由登陸器、月球車和機器人組成，其目標包括調查月球地質、從月球表面進行地球觀測、分析月球樣本以及進行資源利用實驗。

中國的嫦娥八號任務也將測試月球環境中的封閉陸地生態系。 這項任務將以中國先前的探月任務為基礎，驗證未來任務的關鍵技術。 中國國家太空總署（CNSA）表示對此任務的國際合作持開放態度，邀請從任務到系統和有效載荷層級的不同層面的參與。

嫦娥八號的初步著陸地點包括萊布尼茨貝塔隕石坑、阿蒙森隕石坑、卡布斯隕石坑和沙克爾頓-德格拉什山脊周圍的地區。 其中三個地點正在考慮用於阿耳忒彌斯 8 號載人著陸任務。

嫦娥八號登陸器將攜帶8個科學有效載荷，包括著陸和地形相機、地震儀、月基地球輻射計和多光譜成像儀、軟X射線望遠鏡等。 月球車將配備四個科學有效載荷，包括全景相機、探月雷達、紅外光譜礦物分析儀、月球樣品原位分析和儲存裝置。

嫦娥八號將於8年繼嫦娥七號任務之後，也將瞄準月球南極。 這些任務將為 7 年代更大的 ILRS 項目奠定基礎。 此外，中國的嫦娥六號任務（月球背面樣本返回）計劃於 2026 年上半年發射。

根據中國探月工程總設計師於登雲介紹，到2030年代，將採用超重型火箭發射方式建造月球著陸系統。 ILRS不僅將充當月球研究站，還將驗證未來載人火星任務的技術和能力。

來源：

– 中國國家太空總署（CNSA）

– 國際太空人大會（IAC）