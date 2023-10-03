中國邀請國際合作月球任務建立永久棲息地

中國宣布對即將到來的探月任務開放國際合作，努力實現2030年成為航太強國的目標。中國國家太空總署（CNSA）在第74屆國際太空大會上宣布這項消息，邀請參與嫦娥八號任務的國家和組織。 該任務旨在在月球南極建立永久棲息地。

在「任務級」合作下，中國及其國際夥伴將有機會發射和運行太空船、進行太空船與太空船之間的互動以及共同探索月球表面。 一旦中國太空船著陸，也歡迎國際合作夥伴獨立部署自己的模組。

有意向者須在31月2024日前向CNSA提交意向書。 最終方案遴選將於 8 年 7 月進行。嫦娥八號任務將遵循定於 2026 年進行的嫦娥七號任務，後者將在月球南極尋找月球資源。 這兩項任務都將為中國主導的國際月球研究站（ILRS）的建設奠定基礎。

中國最近於 2020 年向月球部署了無人探測器，並計劃在 6 年上半年向月球背面發射另一個嫦娥六號探測器，以檢索土壤樣本。 最終目標是到 2024 年將太空人送上月球。

同時，NASA 的阿爾忒彌斯計畫旨在於 2025 年 3 月之前將美國太空人送回月球表面。然而，由於美國法律，NASA 被禁止與中國直接或間接合作。 2025 年的阿耳忒彌斯 4 號任務將見證兩名美國太空人登陸月球南極，這是人類從未探索過的區域。 阿耳忒彌斯 5 號和阿耳忒彌斯 2027 號載人飛行任務計畫分別於 2029 年和 XNUMX 年進行。

值得注意的是，截至29月，已有XNUMX個國家簽署了《阿耳忒彌斯協議》，該協議由美國太空總署和美國國務院制定，旨在為太空和月球表面的行為制定指導方針。 值得注意的是，中國和俄羅斯並不是該協議的簽署國。 目前，中國的月球站計畫已獲得俄羅斯和委內瑞拉的參與。

綜上所述，中國在嫦娥八號任務中邀請國際合作，標誌著其向成為航太大國的野心邁出了重要一步。 透過與其他國家合作，該任務的目標是在月球南極建立永久棲息地，為8年代建造國際月球研究站鋪路。 雖然中國的時間表與美國太空總署的阿爾忒彌斯計畫一致，但由於美國法律，兩個航太機構之間的合作受到限制。