中國科學家建造世界上最大的「幽靈粒子」探測器

中國科學家正在致力於建造熱帶深海中微子望遠鏡，也稱為「三叉戟」或「海鐘」。 這個巨大的探測器將位於西太平洋海面下 11,500 英尺處。 其目的是追蹤被稱為中微子的幽靈粒子在海洋深處變得可見時的運動。

中微子是亞原子粒子，以每秒 100 億個的速度穿過我們身體的每平方公分。 然而，由於它們缺乏電荷且質量幾乎為零，因此它們與其他物質的相互作用非常少。 透過減慢這些難以捉摸的粒子的速度，物理學家可以研究它們的起源，例如古代恆星爆炸和星系碰撞。

TRIDENT將利用地球作為盾牌來探測中微子。 它位於赤道附近，具有隨地球自轉接收來自各個方向的中微子的優勢，確保全天觀測無盲點。 中微子在宇宙中含量豐富，僅次於光子，並在核火、超新星爆炸和宇宙射線等各種現像中產生。

儘管中微子如此普遍，但由於它們很少與物質相互作用，因此很難被偵測到。 中微子探測實驗主要集中於從太陽發送給我們的中微子，但宇宙射線撞擊地球大氣層產生的更稀有的中微子仍然神秘。 中微子穿過大多數物質，包括整個地球，但它們偶爾會與水分子相互作用。 TRIDENT 的偵測器由 24,000 多個光學感測器組成，分佈在固定在海底的 1,211 個繩索上，將位於大量的水下，以增加中微子相互作用的機會。

TRIDENT 探測器的直徑將達到 2.5 英里，覆蓋面積為 1.7 立方英里，這使其比目前位於南極洲的最大中微子探測器 IceCube 更大、更靈敏。 科學家們計劃於 2026 年開始一個試點項目，完整的探測器將於 2030 年投入運行。三叉戟旨在突破中微子望遠鏡性能的極限，並擴大我們對天體物理中微子源的理解。

來源：

– 「幽靈般的中微子粒子從附近的星系中噴出，科學家不確定為什麼」 – Space.com

– “三叉戟：科學與地位” – 自然天文學