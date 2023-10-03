狗狐狸雜交之謎：它是如何發生的？

2021年，在巴西塞拉多地區發現了一種類似狗的動物。 救援人員將它帶到獸醫那裡，獸醫發現它是狗與狐狸的雜交種，這是此類動物的首例確診病例。 本文探討了這種獨特的混合體是如何形成的，並討論了它的意義。

為了確認該動物確實是狗與狐狸的雜交種，科學家進行了多項測試。 他們檢查了這種生物的染色體，發現它有 76 條染色體，這表明有 78 條染色體的狗和有 74 條染色體的潘帕斯狐狸之間可能存在雜交。 此外，對該動物線粒體和核 DNA 的遺傳分析證實了其混合血統。

文章解釋說，雖然狗和狐狸都屬於犬科，但它們是不同的物種。 狗屬於犬屬，狐狸屬於狐狸類。 這隻狗與狐狸的雜交後代的母親是一隻潘帕斯狐狸。 生物學家羅蘭凱斯指出，物種通常會與同類繁殖，但在一種物種常見而另一種物種稀有的情況下，可能會發生雜交。

據推測，潘帕斯狐狸和家犬的領地重疊，以及在自然區域遺棄狗的做法，可能導致了它們的繁殖。 隨著物種適應新環境，氣候變遷和棲息地喪失也可能在促進雜交方面發揮作用。

不幸的是，這隻名叫 Dogxim 的狗狐狸雜交品種在今年稍早死亡，死因不明。 巴西政府目前正在調查其死亡事件。

狗與狐狸雜交的發現引發了關於物種邊界的靈活性以及遠緣動物之間雜交的可能性的有趣問題。 隨著科學家不斷研究和理解這些現象，它凸顯了自然世界的複雜性和多樣性。

來源：

– 國家地理：[連結]

–《電訊報》：[連結]

– 多學科數位出版研究所 (MPDI) 網站：[連結]

– 詢問者科技：[連結]