月船 3 號的命運：維克拉姆登陸器在月球上面臨的挑戰

印度太空研究組織 (Isro) 的月船 3 號任務已經結束，該太空船在月球上進入休眠狀態。 維克拉姆登陸器和普拉吉亞漫遊車已經斷電，並將無限期地留在月球表面。 然而，即使在這種休眠狀態下，太空船仍然面臨許多威脅。

維克拉姆和普拉吉安面臨的主要挑戰之一是月球表面微流星體的持續轟擊。 這些微小顆粒如果與太空船相撞，可能會對太空船造成損壞。 雖然月球上沒有大氣層會造成腐蝕，但月夜的寒冷溫度和太陽的輻射也會帶來潛在的風險。

馬尼帕爾自然科學中心教授兼主任 P. Sreekumar 博士解釋說，月球塵埃也可能造成問題。 與地球上的塵埃不同，由於月球上沒有空氣，月球塵埃可以附著在材料上。 灰塵的累積可能會影響太空船的功能。

儘管有這些挑戰，印度太空研究組織的科學家們對任務的成就感到滿意。 月船三號任務成功探索了月球南極，該地區被認為含有水冰。 普拉吉亞漫遊車對月球表面進行了化學分析，確認了硫的存在並檢測了其他元素。 火星車也探測到了地震活動，為了解月球的成分和地質活動提供了寶貴的見解。

另一方面，維克拉姆著陸器成功地進行了跳躍實驗，展示了其在未來任務中從月球返回樣本的潛力。 這次任務收集的數據不僅拓展了我們對月球的了解，也為未來的月球和行星際任務鋪平了道路。

雖然維克拉姆和普拉吉安在月球上的命運仍不確定，但他們對月球探索的貢獻是不可否認的。 任務完成後，它們將永遠留在月球表面，成為印度太空探索努力的證明。

定義：

– Isro：印度太空研究組織

– Chandrayaan-3：印度太空研究組織的月球任務

– Vikram 著陸器：Chandrayaan-3 的著陸器組件

– Pragyan 漫遊車：Chandrayaan-3 的漫遊車組件

來源：

– 今日印度：[來源]

– 印度太空研究組織：[來源]