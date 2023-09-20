印度太空研究組織等待日出與月船三號通訊

印度太空研究組織 (Isro) 熱切期待月球南極上空的日出，因為這將使他們能夠與 Chandrayaan-3 任務中的 Vikram 登陸器和 Pragyan 漫遊車建立通訊。 由於農曆之夜，月球二人組在過去 15 天一直處於睡眠模式，但隨著陽光到達 Shiv Shakti 點，它們的運作狀況預計會有所改善。

印度太空研究組織官員表示，鑑於著陸點已經日出，他們希望能夠與著陸器和漫遊車重新建立通訊。 這是任務的關鍵時刻，因為太陽提供的熱量對於著陸器和流動站的運作都是必要的。

Chandrayaan-3 任務於 14 年 2023 月 XNUMX 日發射，現已取得重要里程碑。 這使得印度成為第四個成功登陸月球的國家，也是第一個在月球南極附近成功登陸月球的國家。 這項任務的主要目標是探索這個科學上有趣的地區，據信該地區蘊藏著大量冰凍水。

自 23 月 XNUMX 日著陸以來，維克拉姆登陸器和普拉吉亞漫遊車一直在進行各種實驗。他們測量了月球電離層中的電子密度，並獲得了月球表面的溫度讀數。 漫遊車甚至捕捉了登陸器在月球表面的第一個影像。

然而，由於車輛的太陽能電池的電量不足以在沒有陽光的情況下保持系統運行，月夜停止了運行。 印度太空研究組織希望，隨著日出的到來，如果電子設備能熬過寒冷的夜晚，任務就可以恢復其突破性的探索。

如果印度太空研究組織成功地與維克拉姆和普拉吉安重新建立聯繫，這將是一項了不起的成就，展示了他們在太空探索領域的韌性和技術實力。 Shiv Shakti 點的日出有可能標誌著月球探索新篇章的開始。

來源：

印度今天