Chandrayaan-3：Vikram Lander 和 Pragyan Rover 的期望和潛在發現

當印度太空研究組織 (ISRO) 等待月船 3 號的 Vikram 登陸器和 Pragyan 漫遊車甦醒時，一旦他們開始檢查收集到的數據，預計會得到一些關鍵的結論。 這些發現有可能提供有關月球土壤的寶貴知識，這有利於未來的月球任務，包括涉及人類探索的任務。

ISRO 將 Vikram 登陸器和 Pragyan 漫遊車置於睡眠模式，預計將於 22 月 XNUMX 日甦醒。ISRO 主席 S Somnath 提到，只有在甦醒後才能對系統行為進行最終評估。 儘管已經收集了大量數據，但對結果的分析和解釋可能需要幾個月甚至幾年的時間。

物理研究實驗室（PRL）主任阿尼爾·巴拉德瓦吉（Anil Bharadwaj）表示，目前的重點是研究各種參數，例如地表特徵、溫度、元素成分、地震活動和表土條件。 這些儀器進行的觀測有可能為月球表土提供新的見解。 從儀器捕獲的圖像中可以看到火星車的移動路徑，顯示出鬆散的土壤，有約一公分深的凹槽，著陸器腿沉入地表。 隨著任務深入月球土壤，預計它會變得更加緊湊。

印度太空研究組織 (ISRO) 的第三次探月任務 Chandrayaan-3 於 14 月 XNUMX 日從斯里哈里科塔 (Sriharikota) 的薩蒂什·達萬 (Satish Dhawan) 航天中心發射升空。 該任務旨在開發和展示行星際任務所需的新技術。 本土登陸器模組（LM）、推進模組（PM）和月球車配備了先進的儀器來收集有關月球表面和環境的數據。

總體而言，維克拉姆和普拉吉安收集的數據有可能為科學進步做出貢獻，並為進一步探索打開大門，不僅是對月球的探索，也為未來的載人太空任務打開了大門。

來源：

– 印度時報 (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– 物理研究實驗室 – www.prl.res.in