新證據挑戰傳統狩獵採集者的性別角色

特拉華大學人類學教授莎拉·萊西最近進行的研究挑戰了人們長期以來認為史前時期男性是獵人、女性是採集者的觀點。 萊西和她來自聖母大學的同事卡拉·奧科博克回顧了舊石器時代的考古證據和文獻，發現幾乎沒有證據支持「角色是專門分配給每個性別的」這一觀點。 他們還發現，女性在身體上具有狩獵能力，並且在古代工具、飲食、藝術、墓葬和解剖學方面存在著男女平等的例子。

萊西和奧科博克的研究直接與「獵人」理論相矛盾，該理論於1968 年由人類學家理查德·B·李(Richard B. Lee) 和歐文·德沃爾(Irven DeVore) 首次推廣。 該理論表明，狩獵在人類進化中發揮著至關重要的作用，所有獵人都是男性。 萊西將這一理論的廣泛接受歸因於性別偏見，並希望她的發現將成為未來研究的預設方法。

研究小組也探討了男性和女性之間的解剖學和生理學差異，以確定這些因素是否阻礙女性狩獵。 他們發現，雖然男性在需要速度和力量的活動中具有優勢，但女性在需要耐力的活動中具有優勢。 這兩種活動對於古代狩獵都是必不可少的。 研究小組也強調了雌激素在賦予這一優勢方面的作用，雌激素在女性中更為突出。

這項新研究挑戰了人們長期以來對史前社會性別角色的看法，並強調需要進一步探索早期人類，特別是女性的生活。 萊西認為，小社區的彈性和共享勞動的概念應該是研究史前社會時的預設假設。

來源：

——《科學美國人》

——美國人類學家

– 德拉瓦大學

– 聖母大學

——理查‧李與歐文‧德沃爾的《獵人》