NA64 實驗揭示了尋找暗物質的突破

CERN 的 NA64 實驗在尋找暗物質方面取得了重大進展，特別是在涉及亞 GeV 粒子的熱暗物質模型中。 在 APS 物理評論快報最近發表的一篇文章中，該實驗揭示了一個突破性的發現：識別出由難以捉摸的暗光子 A0 介導的相互作用。

暗物質是一種看不見的實體，佔宇宙質量的很大一部分，仍然是科學領域的神秘謎題。 熱暗物質模型，特別是那些具有次GeV粒子的模型，已成為解開這一謎團的有力候選者。

根據這些模型，暗物質和普通物質曾經處於熱平衡狀態，以相同的速率相互中和。 然而，隨著宇宙的膨脹和冷卻，這種平衡被打破，留下了暗物質密度的殘餘。 為了更好地理解這種情況，需要一種連接暗物質和標準模型粒子的新相互作用形式。

這種相互作用的核心是暗光子 A0，它充當暗物質 χ 和普通物質之間的中介。 相互作用取決於動力學混合項 (ϵ/2)F0μνFμν，其中 Fμν 和 F0μν 表示光子場和暗光子場的應力張量，ε 表示混合強度。

暗光子 A0 與自發性破裂的 UD(1) 規範組相關，具有暗耦合強度 eD。 這種耦合表示為 Lint = -eDA0μJμD，其中 JD 代表暗物質電流。 此外，混合項在 A0 和電磁電流 Jμem 之間產生交互作用 Lint = ϵeA0μJμem，其中 e 代表電磁耦合。

理解這些複雜的連結至關重要，因為它們構成了揭開暗物質之謎及其與粒子物理標準模型相互作用的基礎。

為了理解熱標量和費米子暗物質模型的複雜性，研究人員必須仔細研究參數空間。 這需要探索亞 GeV χ 粒子的預測存在，這些粒子可以採取各種形式：標量、馬約拉納或偽狄拉克粒子，全部與暗光子 A0 耦合。

確定定義湮沒截面、殘餘暗物質密度和暗耦合強度 αD 的參數值對於這項探索至關重要。 這些參數提供了對暗光子混合 ϵ 和耦合 αD 之間相互作用的見解，揭示了暗物質的本質。

CERN 的 NA64 實驗處於尋找亞 GeV 暗物質的最前線。 透過 100 GeV 電子與活動目標之間的碰撞，該實驗旨在揭開亞 GeV 暗物質的秘密。 實驗裝置包括閃爍體計數器、磁譜儀、量熱計和各種旨在識別和表徵粒子的探測器。

磁譜儀是關鍵組件，可以精確重建入射電子的動量，精度高達 1%。 結合 Micromegas 和吸管室等探測器，該實驗提供了對粒子相互作用的全面了解。

然而，對亞吉伏暗物質的追求也面臨挑戰，特別是在處理可能掩蓋預期發現的背景訊號方面。 這些背景源包括dimuon損失、錯誤標記的μ、π、K衰變、逃脫中性子和中性強子的穿通。 研究人員採用創新技術來減輕這些背景訊號，使用模擬和數據分析支援的選擇標準來識別和拒絕不必要的訊號。

統計分析在探索暗物質的過程中發揮著至關重要的作用。 透過先進的技術，研究人員確定了混合強度 ϵ 的上限，帶來了寶貴的見解。 NA64 實驗的結果為 ϵ 建立了 90% 的置信水準排除限，揭示了 ϵ 與 A0 質量之間複雜的關係。 這些結果有可能重塑我們對暗物質的理解，為探索和研究開闢新的途徑。

NA64 實驗結果的影響超出了實驗室範圍，為熱暗物質模型提供了限制。 低品質暗物質粒子 (y; mχ) 和 (αD; mχ) 的參數平面提供了對某些暗物質場景面臨的挑戰的見解，並激發了進一步的探索。

每一次突破，我們都離解開暗物質之謎、對宇宙有更深入的了解更近了一步。

資源：

– 安德烈耶夫，Y.M. 等人。 (2023)“在 CERN 使用 NA64 搜尋光暗物質”，《物理評論快報》，131(16)。 doi：10.1103/physrevlett.131.161801。