山體滑坡已成為一種經常發生的災難，在全世界造成了大量的生命和財產損失。 人類行為及其對環境的影響加劇了這些事件。 雖然自然發生的山體滑坡相對罕見，但砍伐森林、採礦、不當廢物處理和無計劃的基礎設施開發等人類活動使土壤更容易發生山體滑坡。

與洪水或地震等天災不同，山崩並不完全是自然現象。 人類幹預以破壞環境和改變景觀的形式在增加山體滑坡的發生方面發揮了重要作用。 今天，隨著我們目睹熱量加劇和氣候變化，山體滑坡的風險變得更加明顯。

導致山體滑坡的關鍵因素之一是土壤的成分。 在印度那加蘭邦，黏土/岩石特別容易發生山崩。 在旱季，這種土壤像岩石一樣堅硬，很難挖掘。 然而，當大雨使土壤飽和時，土壤就會變得鬆軟，容易發生山崩。 種植具有高吸水能力的特定樹木，例如橡樹，可以幫助減輕這些脆弱地區的山體滑坡。

此外，車輛、火車、飛機甚至水力發電裝置產生的振動會削弱地面，產生裂縫和孔洞，使水滲入。地震也變得更加頻繁，導致山崩災害。

為了解決這個日益嚴重的問題，採取積極措施緩解山體滑坡至關重要。 沿路種植合適的樹種可以幫助穩定土壤並吸收多餘的水分。 例如，橡樹根深蒂固，可以抵禦颶風和颱風等自然災害。 它們還具有吸水能力，使其成為緩解山體滑坡的理想選擇。

在那加蘭邦等山崩造成嚴重威脅的地區，道路建設工程必須同時種植這些樹木。 參與基礎設施開發的政府機構和公司應優先實施此類策略，以確保長期緩解滑坡。

透過了解山崩的原因和後果，並採取植樹等有效措施，我們可以努力最大限度地減少這些災害對人類生命和財產的破壞性影響。

來源：

– 「那加蘭邦山崩及緩解方法」：[來源]

– 「東南亞發生山崩較多」：[來源]