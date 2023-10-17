理解組裝理論：探索演化與物理學之間的接口

進化論和物理學通常被視為兩個不同的領域，但最近在著名期刊上發表的論文試圖彌合這些學科。 然而，其中一篇論文因其文筆不佳以及對進化論與物理學之間關係的歪曲而受到批評。

這篇寫得很糟糕的論文介紹了組裝理論，它提供了對自然條件的見解，從而實現了組合化學和複雜分子的生成。 然而，作為化學家的作者錯誤地斷言物理學和生物學是不相容的。 事實上，進化論與物理學完全相容，這一點早已被人們所認識。

組裝理論提出了一個框架，旨在重新定義與物理定律相關的「物體」概念。 該理論表明，物體可以包括原子等物理實體，也包括人類語言和迷因等非物理概念。 然而，該論文未能充分解釋這一理論，造成混亂並阻礙理解。

為了更好地掌握組裝理論，從化學角度思考它會有所幫助。 想像一下將簡單化學物質的混合物放在一起並觀察反應。 結果通常是聚合物的組合，每種聚合物都是由簡單化學物質隨機排列而成。 然而，實際上，我們經常觀察到數量有限的備受青睞的組合。 這類似於演化如何從巨大的潛在群體中選擇有限數量的功能蛋白。

組裝理論提出，任何分子群體都可以被視為組裝所需的最少步驟以及存在的拷貝數的結果。 這認識到最終的人口受到早期組裝步驟的歷史和偶然性的影響。 此理論可用於定量區分隨機組裝的聚合物和由單一單體的多個副本形成的聚合物。

雖然組裝理論具有潛在的應用，但必須認識到其局限性並避免歪曲進化與物理學之間的關係。 進化仍然符合物理定律，並且可以在現有框架內理解。

來源：

– Andriy Onufriyenko 的原文文章