海洋儲存二氧化碳和減緩氣候變遷的潛力

地球表面的很大一部分被海洋覆蓋，約佔 70%，並且有能力儲存二氧化碳，這是一種導致氣候變遷的溫室氣體。 科學家正在廣泛研究海洋捕獲和保留二氧化碳的能力，以了解碳封存的動態和潛力。

美國地質調查局 (USGS) 及其合作夥伴正在進行研究，以調查海洋碳儲存的各個方面。 這些研究旨在確定碳如何進入海洋、目前封存的碳量、增加捕獲的潛力以及碳遏制的持續時間。 此外，科學家正在探索某些礦物質在增強儲存過程和減輕海洋酸化方面的作用。

美國地質勘探局關注的領域之一是從潮汐濕地轉移到海洋的碳。 潮汐濕地是陸地和海洋之間的紐帶，這些地區的植物吸收大氣中的二氧化碳。 其中一些碳儲存在植物的根部和土壤中，而一部分則轉移到海水中。 剩餘的碳以二氧化碳的形式釋放回大氣中。 研究這種碳運動為緩解海洋酸化提供了寶貴的見解。

美國地質調查局領導的另一個項目研究了在海岸線上添加礦物橄欖石以增加海洋碳儲存的潛力。 眾所周知，橄欖石可以自然吸收二氧化碳，可以以淺綠色沙子的形式引入沿海地區。 研究人員正在研究橄欖石如何改變海水的化學性質，以及它是否能夠有效捕捉和保留濕地釋放的二氧化碳。

這些科學努力在為參與土地管理和沿海恢復的政府、組織和私人實體的決策提供資訊方面發揮著至關重要的作用。 了解海洋的碳儲存能力有助於規劃基礎設施、解決海平面上升和侵蝕問題以及評估減少大氣碳的策略。

美國地質調查局利用各種方法來測量碳交換，包括透明氣缸室來監測生態系統和大氣之間的氣體交換。 感測器技術用於測量濕地和海洋之間的水流並分析水化學。 透過將這些測量結果與衛星圖像結合，科學家可以估計濕地中碳的移動以及海洋中碳儲存增加的潛力。

合作關係對於這些研究工作至關重要。 美國地質調查局與聯邦機構、學術機構和產業合作夥伴合作，擴大知識基礎並推動碳封存領域的創新。 國家海洋和大氣協會、國家公園管理局和伍茲霍爾海洋研究所等合作夥伴貢獻專業知識和資源，以促進全面研究。

總體而言，透過深入研究海洋儲存二氧化碳的潛力，科學家正在為有效的氣候變遷緩解策略打開大門。 了解濕地和海洋在碳循環中的作用有助於採取全面的方法來解決人為碳排放和氣候變遷問題。

定義：

– 碳封存：捕獲和儲存二氧化碳以減少其釋放到大氣中的過程。

– 海洋酸化：地球海洋pH值持續下降，主要是由於吸收大氣中的二氧化碳造成的。

– 橄欖石：一種天然吸收二氧化碳的礦物質，可用於增強海洋中的碳儲存。

來源：

– 美國地質調查局 (USGS)：https://www.usgs.gov/index.php/

– 美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA)

– 國家公園管理局

– 伍茲霍爾海洋研究所

– 灶神星

– 美國國家航空航天局 (NASA)

– 康乃狄克大學

– 史密森尼環境研究中心

– 加州州立大學東灣分校

– 紐約市立學院

– 西爾維斯特姆氣候協會