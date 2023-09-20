印度的 Aditya L1 太空船配備處理太陽耀斑和日冕物質拋射

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 最近分享了其太空船帕克太陽探測器穿過強大的日冕物質拋射 (CME) 雲的鏡頭。 這次日冕物質拋射是太陽日冕的強烈排斥，可能會損壞衛星和太空船。 印度的 Aditya L1 太空船預計將在四個月內抵達目的地，人們擔心日冕物質拋射對該任務的潛在影響。

儘管有這些擔憂，Aditya L1 太空船有兩個優勢可能有助於它抵禦此類事件。 首先，它與太陽的距離相當遠，不像美國太空總署的帕克太陽探測器接近太陽的距離為6.9萬公里。 另一方面，Aditya L1 距離地球約 1.5 萬公里。 這種空間差異可以提供更高水準的保護。

此外，Aditya L1 太空船還配備了特殊合金和物質，旨在保護其免受與太空相關的危險，例如極端輻射和 CME 雲。 這項功能確保太空船做好充分準備，以應對與接近太陽相關的任何潛在風險。

Aditya L-1 是印度的首次太陽任務，最近於15 月XNUMX 日完成了第四次地球飛行。印度太空研究組織(ISRO) 與其他六個國家機構之間的合作旨在研究太陽的光球層、色球層和日冕使用先進的電磁粒子和磁場探測器。

憑藉其穩健的設計和保護措施，Aditya L1 太空船處於有利位置，可以為我們了解太陽及其行為做出重大貢獻。 這項任務是印度太空探索計畫的關鍵一步，展現了該國的技術實力和對科學研究的奉獻精神。

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