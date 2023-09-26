石蛾幼蟲會建造複雜的岩石外殼以保護和生存

石蠶是棲息在溪流中的迷人生物，也是鱒魚最喜歡的食物。 這些昆蟲有一種有趣的方式來保護自己和幼蟲免受捕食者和溪流的侵害。 他們用河床上發現的小石頭建造複雜的外殼。

攝影師謝麗爾·R·加里森 (Sheryl R. Garrison) 在加拿大艾伯塔省沃特頓湖國家公園拍攝了一張令人驚嘆的石蠶殼照片。 外殼是由石蛾幼蟲使用周圍環境中的絲綢和岩石建造的。 在幼蟲化蛹之前，它充當便攜式庇護所。

雖然最近的研究表明一些腸衣中存在微塑膠的證據，但謝麗爾捕獲的腸衣是從落基山脈的一條山溪中出現的。 它是用各種岩石建造的，如泥岩、石灰岩、白雲石和火成岩。

石蛾外殼的結構對於水生昆蟲的生存至關重要。 幼蟲從下巴下方的腺體中分泌出一種被稱為「絲」的非凡膠水。 這種膠水充當雙面膠帶，將岩石粘在一起，在水下形成保護性的石屋。

石蠶絲更引人注目的是它即使在水下也能黏附岩石。 科學家們對這種獨特的特性及其在包括醫學在內的各個領域的潛在應用很感興趣。 如果研究人員能夠學會模仿石蠶絲的特性，可能會促進人類醫學的進步。

小溪中石蛾幼蟲的存在是生態系健康運作的正面跡象。 這些昆蟲是棲息地整體生態平衡的指標。 謝麗爾·加里森 (Sheryl Garrison) 在拍攝這張照片的水晶般清澈的小溪中找到了希望，強調了維護和保護這些自然環境的重要性。

總之，石蠶利用其自然能力用絲建造岩石外殼來保護幼蟲，直到它們化蛹。 石蠶絲的獨特性能引起了科學家的注意，他們看到了在各個領域的潛在應用。 謝麗爾·R·加里森 (Sheryl R. Garrison) 拍攝的照片證明了這些生物及其棲息的生態系統的美麗和恢復力。

來源：

– EarthSky 社區照片，謝麗爾·R·加里森 (Sheryl R. Garrison) 拍攝

– 加拿大艾伯塔省沃特頓湖國家公園。

定義：

– 石蠶蛾：像飛蛾一樣的小昆蟲，棲息在溪流中，是鱒魚的食物。

– 外殼：石蛾幼蟲用絲綢和岩石建造的保護性庇護所。

– 微塑膠：滲透到自然環境中的微小塑膠顆粒。

– 化蛹：幼蟲轉變為成蟲的過程。

– 膠水：石蛾幼蟲分泌的黏性物質，用於將岩石黏在一起。

– 絲：石蛾幼蟲產生的物質，其作用類似膠水。