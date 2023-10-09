在佛羅裡達群島發現新發現的瑪格麗塔蝸牛

研究人員在佛羅裡達群島發現了一個令人興奮的發現——一種新的充滿活力的黃色蝸牛物種，稱為瑪格麗塔島。 這種微小的無脊椎動物缺乏傳統的蝸牛殼，但具有射出有毒黏液網的能力。 為了紀念已故的吉米·巴菲特，這種蝸牛被賦予了學名“Cayo margarita”，靈感來自於他的歌曲“Margaritaville”。

瑪格麗塔島蝸牛是在美國唯一的堡礁系統珊瑚礁中發現的。 它靠近佛羅裡達州海岸線，其引人注目的色彩使其與其獨特的名字完美契合。 這些蝸牛長到約 0.4 英寸大小，利用有毒黏液捕捉浮游生物、藻類和碎屑。 它們依靠洋流將食物帶過黏液網。

有趣的是，瑪格麗塔島蝸牛屬於 Vermetidae 科，也稱為蠕蟲蝸牛。 與傳統的蝸牛不同，它們不使用殼來保護。 相反，它們的殼充當了繫繩的作用，將它們一生都固定在珊瑚礁上。 與瑪格麗塔島蝸牛相關的另一個令人著迷的發現是加爾比努斯島，這是由伯利茲的同一研究人員發現的一種石灰綠色蝸牛。

科學家認為，卡約蝸牛的鮮豔顏色對其他動物具有威懾作用，並警告它們遠離。 這使得蝸牛無需保護殼即可生存。 研究人員最初認為這兩種蝸牛可能是根據其位置調整顏色的亞種，但很快就發現它們在基因上​​是不同的。

卡約蝸牛可能是少數可以從氣候變遷中受益的海洋生物之一。 它們更喜歡將自己固定在死去的珊瑚上，隨著海洋溫度上升和珊瑚白化，這種情況可能會變得更加常見。 然而，在死礁環境中，食物的供應可能成為一個問題。

這項發現提醒人們，即使在佛羅裡達群島等經過充分研究的地區，仍有許多物種有待識別。 瑪格麗塔島蝸牛是在人們經常光顧的珊瑚礁中發現的，但在研究人員仔細觀察之前，它們一直隱藏著。 它強調了這樣一個事實：關於我們星球上迷人的生物多樣性，還有很多東西要了解。

來源：

– 研究人員在 9 月 XNUMX 日發表在《PeerJ》雜誌上的一項研究中描述了新發現的蝸牛物種。

– 10 年發現的 2022 種奇異深海生物

– 13 種最毒的海洋生物潛伏在水中