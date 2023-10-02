無腦生物體的學習與感知能力

沒有大腦的生物體的學習和感知能力是適應性演化的一個顯著例子。 雖然大腦是動物的重要器官，可以在不可預測的環境中做出靈活的反應和生存，但許多生物體缺乏這種中央控制系統。 然而，它們的學習和感知能力對於它們的生存和繁殖同樣重要。

學習被定義為因經驗而產生的行為變化，有不同的形式。 非聯想學習涉及排除或習慣重複的刺激，而聯想學習則涉及將線索與行為連結。 更高形式的學習，例如概念、語言和音樂學習，需要具有專門結構和連接的複雜大腦。

然而，最近的研究挑戰了學習是複雜大腦生物所獨有的假設。 無腦生物體學習的例子重塑了我們對整個生命樹認知能力的理解。 例如，珠狀海葵可以習慣基因克隆的存在，從而調整其對它們的攻擊性。 箱形水母儘管有數千個神經元，但可以將光強度的變化與觸覺回饋聯繫起來，以有效地導航其環境。

即使沒有神經元的生物也表現出學習能力。 粘菌是單細胞原生生物，表現出認知能力，例如記住食物的路徑和從過去的經驗中學習。 植物，如捕蠅草和羞草植物，透過它們的感測器和適應性行為展示學習能力。 這些發現引發了關於植物是否可以被視為智能體的爭論。

無腦生物體學習的證據挑戰了我們對感覺、想法和行為的理解。 鑑於它們的學習能力和潛在感受能力，它提出了關於我們如何在不同情況下對待這些生物體的倫理問題。 此外，研究和欣賞無腦生物多樣性和獨特的生命使我們能夠反思我們在生命之樹中的位置以及保護和欣賞所有生命形式的重要性。

資料來源：悉尼大學