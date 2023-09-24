箱形水母的學習能力：了解學習演化的窗口

研究人員發現，以其複雜視覺系統而聞名的箱形水母也具有學習能力。 這些無腦生物透過分散式神經元網路控制自己的身體，了解它們的認知能力可以為學習的演化提供見解。

研究箱形水母的學習能力對科學家來說是一個挑戰，因為他們需要找到一種可以在實驗室中訓練的行為。 由哥本哈根大學生物學家安德斯·加姆領導的研究人員決定專注於研究箱形水母在接近紅樹林根部時執行的快速轉身運動。 由於黑暗的環境，深色的根部和淺色的水之間的對比度可能會發生變化，使得水母很難測量根部的距離。

為了測試箱形水母是否能夠學會識別並避免與根部碰撞，研究人員製作了帶有交替的深色和淺色條紋的水桶，代表根部和水。 當條紋具有高對比度時，箱形果凍永遠不會撞到桶壁。 然而，由於對比度較小，果凍開始碰撞。 經過幾次碰撞後，箱形水母改變了它們的行為，游得離牆壁上的圖案更遠，並增加了它們進行轉身動作的次數。

在進一步的實驗中，研究人員從箱形水母中取出視覺神經元，並在培養皿中觀察它們。 當細胞接收小電脈衝以模擬碰撞時，會顯示條紋影像。 幾分鐘之內，細胞開始發出訊號讓水母轉身。

未參與研究的研究人員對此結果表示讚賞，並認為它們在理解刺胞動物（包括海葵、水螅和水母）的學習起源方面取得了重大進展。

未來的研究旨在確定負責箱形水母學習能力的特定細胞，並檢查這些細胞在吸收新資訊時發生的分子變化。 這項研究可以揭示神經細胞的學習能力是否普遍，無論它們是否存在於集中的大腦結構中。

來源：

– 來源文章：未提供

– 刺胞動物的定義：一群動物，包括海葵、水螅和水母。

——引用：Ken Cheng，澳洲雪梨麥考瑞大學教授。