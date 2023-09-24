水母挑戰關於學習能力的傳統觀念

儘管水母缺乏集中式大腦，但它們表現出與人類和其他複雜生物體相似的高級學習能力，挑戰了關於神經學習過程的傳統觀念。 在《當代生物學》最近發表的一項研究中，科學家訓練加勒比箱形水母（Tripedalia Cytophora）學會發現和躲避障礙物，證明這些看似簡單的生物可以透過聯想學習獲得避開障礙物的能力。

加勒比海箱形水母的大小不如指甲蓋，擁有複雜的視覺系統，鐘狀的身體內嵌有 24 隻眼睛。 它們利用視覺在渾濁的水域中航行並躲避水下的樹根來捕捉獵物。 透過在模擬學習環境（一個飾有灰色和白色條紋的圓形水箱）中觀察水母，研究人員發現水母隨著時間的推移提高了它們的導航技能。 他們增加了與牆壁的平均距離，將成功旋轉以避免碰撞的次數增加了四倍，並減少了與牆壁的接觸。

研究人員也研究了水母聯想學習的基本過程。 他們分離出水母的視覺感覺中心，稱為水母，它有六隻眼睛並控制水母的脈動運動。 透過在接近灰色條時用微弱的電刺激訓練Rhopalia，研究人員發現該結構開始響應淺灰色條而產生躲避障礙的信號。 這表明，視覺和機械刺激的結合對於水母的聯想學習是必要的，水母是一個學習中心。

這項研究挑戰了先前認為高階學習需要集中大腦的觀念，並揭示了學習和記憶的演化根源。 研究人員計劃進一步研究水母神經系統的細胞相互作用，以揭示記憶形成背後的機制。 了解即使是最簡單的神經系統的學習能力也可以提供對神經系統歷史早期可能進化的基本細胞機制的見解。

來源：

– Current Biology：由 Cell Press 出版的同行評審科學期刊，涵蓋生物學的各個方面。

– 研究：「箱形水母 Tripedalia Cystophora 的聯想學習」發表在《當代生物學》。