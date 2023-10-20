男孩遭受永久性眼睛損傷後，外科醫生敦促家長不要購買雷射筆作為玩具

在一名 11 歲男孩遭受永久性眼睛損傷的案例中，一名兒科眼科醫生顧問懇求家長不要讓孩子把雷射筆當作玩具。 這個名叫哈利的男孩今年早些時候失去了中心視力，測試顯示他的視網膜嚴重受損。 他現在每月接受注射，但他的視力可能永遠不會完全恢復。

治療哈利的外科醫生阿布吉娜·沙菲透露，約克郡的另外四名兒童目前正在接受雷射筆造成的類似損傷的治療。 沙菲小姐強調，這些設備造成的損害可能會導致失明或其他不可逆轉的傷害，因此需要終身監測。 儘管向行駛中的車輛發射雷射是違法的，但在英國銷售和擁有雷射筆是合法的。

莎菲小姐解釋說，市場上許多雷射筆不符合歐盟安全標準，有些甚至超過了標籤上標註的功率。 她警告說，雖然孩子們可能喜歡用這些筆來戳氣球，但將它們指向眼睛可能會導致嚴重傷害。

哈利的父母在帶他去看眼鏡店後發現了損傷的原因。 測試顯示紫外線損傷，就在那時，他的母親回憶起他曾經擁有一支雷射筆。 除了右眼受傷外，測試顯示他的左眼也受損，但目前視力未受影響。

哈利的母親在網路上購買了雷射筆，她對此表示遺憾，並敦促其他家長不要犯下同樣的錯誤。 她強調了這對兒子生活的潛在長期影響，包括他的職業前景和駕駛能力。

此案例提醒家長在給孩子購買玩具時要提高警覺。 雷射筆看似無害，但如果使用不當，可能會造成嚴重後果。 對於製造商和消費者來說，優先考慮安全並確保產品符合必要的標準至關重要。

來源：

– [BBC 新聞]（來源）