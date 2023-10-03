最新研究表明，熱帶森林並不是唯一重要的碳匯

一個國際研究小組最近進行的一項研究發現，雖然熱帶森林長期以來被認為是重要的碳匯，但北方和溫帶森林同樣重要，甚至更重要。 該團隊由法國替代能源和原子能委員會領導，繪製了2010年至2019年全球森林生物量的年度變化圖。

研究結果表明，熱帶森林雖然較古老，但由於森林砍伐、森林火災和乾旱而大幅減少，這意味著它們的碳中和性已受到損害。 相反，北方森林和幼林在減緩氣候變遷策略中扮演越來越重要的角色。 隨著這些森林植物生物量的成長，它們有助於更有效地固碳。

生物質碳平衡取決於植物生長和森林覆蓋面積增加的收益，以及採伐、森林砍伐、退化、樹木死亡和自然幹擾造成的損失。 監測生物量碳儲量隨時間的變化對於更好地了解氣候變遷和人類活動對生態系統的影響以及為減緩氣候變遷政策提供資訊至關重要。

研究人員利用地上生物量數據計算了2010年至2019年全球生物質碳儲量及其分佈。結果表明，在研究期間，陸地生物質碳儲量每年增加約500億噸碳。 北方和溫帶森林被認為是全球碳彙的主要貢獻者，而熱帶森林由於森林砍伐和乾旱引起的樹木死亡而成為少量碳源。

過去的研究表明，熱帶森林正在失去有效儲存碳的能力。 然而，研究也表明，恢復這些森林可以增強其碳匯能力。 目前，平均樹齡超過140年的古老熱帶森林幾乎實現了碳中和。 相較之下，樹木年齡不超過 50 年的溫帶和北方森林已成為全球最大的碳匯。

這些新發現挑戰了現有的預測模型，這些模型認為所有原始森林都是重要的碳匯。 森林人口統計的重要性以及森林砍伐和退化對正在經歷生物量損失的熱帶森林的影響尚未得到充分考慮。

這項研究的結果可以在預測未來碳匯動態和為減緩氣候變遷政策提供資訊方面發揮至關重要的作用。 透過了解不同類型森林的碳儲存潛力，政策制定者可以製定更有效的策略來應對氣候變遷。

來源：

– 法國替代能源與原子能委員會