重大發現：科學家探測到迄今為止最遠、最亮的快速電波爆發

一個國際科學家團隊在快速電波爆發（FRB）的研究中取得了驚人的發現。 他們偵測到了一個名為 FRB 20220610A 的 FRB，這不僅是有史以來最遠的距離記錄，也是有史以來觀測到的最亮的距離之一。 去年 20220610 月，FRB 50A 發出的 FRB 訊號花了大約 XNUMX 億年才到達地球，比之前的距離記錄保持者早了約 XNUMX%。

據估計，FRB 20220610A 在短短幾毫秒內釋放的能量相當於太陽 30 年產生的能量。 這種令人難以置信的亮度使 FRB 20220610A 有別於先前發現的大多數 FRB。 事實上，它比澳洲平方公里陣列探路者 (ASKAP) 先前檢測到的 55 個快速電波暴中除了其中一個以外的所有其他快速電波暴都要亮。

透過使用歐洲南方天文台甚大望遠鏡進行的後續觀測，澳洲領導的團隊得出結論，FRB 20220610A 可能起源於一對或三個星系的合併。 這項發現與一些有關快速電波暴成因的理論一致，儘管也提出了其他可能的解釋，例如超新星和磁中子星。

儘管快速射電暴的起源未知，但這些令人著迷的現象為研究人員提供了估計宇宙質量的機會。 該計畫的聯合負責人瑞安·香農教授解釋說，宇宙中缺失的物質可以使用快速射電爆發來檢測：「快速射電爆發感知到這種電離物質。 即使在幾乎完全真空的太空中，它們也可以“看到”所有電子，這使我們能夠測量星系之間有多少物質。”

FRB 20220610A的發現也支持了已故澳洲天文學家Jean-Pierre Macquart在2020年提出的理論。Macquart提出，可以透過研究快速電波爆發來估計宇宙的質量。 該團隊的發現與所謂的「麥夸特關係」相符，該關係指出，快速電波爆發距離越遠，它在星系之間揭示的氣體就越擴散。 然而，並非所有快速電波暴都遵循這種模式，這凸顯了這些現象的複雜性。

雖然理解快速電波暴的這一突破突破了我們的知識界限，但探測更遠的訊號將需要改進的設備。 科學家們熱切期待平方公里陣列觀測站的竣工，預計將於 2028 年投入運行，這將使進一步的探索和發現新的 FRB 記錄成為可能。

來源：

- 英國廣播公司的新聞

– 科學日報