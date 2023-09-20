以創紀錄低電壓發射藍光的 OLED：智慧型手機和顯示技術的潛在進步

東京工業大學的研究人員在有機發光二極管(OLED) 技術方面取得了突破性創新，開發出一種OLED，可以在1.47 V 的創紀錄低電壓下發出藍光。這一突破有可能徹底改變商用智慧型手機和顯示技術。

藍光對於發光設備、智慧型手機螢幕和大螢幕顯示器至關重要。 然而，由於其運作所需的高電壓，開發高效能的藍色 OLED 一直具有挑戰性。 傳統的藍色 OLED 通常需要 4 V 左右的電壓才能達到 100 cd/m2 的亮度，這高於智慧型手機中常用的鋰離子電池的電壓。 因此，迫切需要開發能夠在較低電壓下工作的藍色OLED。

東京工業大學的研究人員與其他機構合作開發了一種上轉換 OLED，可在 1.47 V 的超低開啟電壓下實現藍光發射。該裝置採用特定材料，包括 NDI-HF 作為受體、1,2- ADN 作為供體，TbPe 作為螢光摻雜劑。 OLED使用上轉換機制進行操作，其中電洞和電子分別注入給體層和受體層，並在給體/受體界面處複合以形成電荷轉移態。 這種狀態選擇性地將能量轉移到發射器，從而產生藍光發射。

這種新型OLED在電壓僅100 V時表現出2 cd/m1.97的亮度，相當於商用顯示器的亮度。這一成果顯著降低了藍色OLED的電壓要求，從而可以滿足這些設備的商業要求。 研究強調了優化供體/受體介面設計對於控制激子過程的重要性。

總之，開發出能夠在創紀錄的低電壓下發射藍光的 OLED 是 OLED 技術的顯著進步。 這項突破有可能推動智慧型手機和顯示技術的進步，使它們更加節能且易於使用。

參考：

“藍色有機發光二極體，開啟電壓為 1.47 V。” 自然通訊。