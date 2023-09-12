新研究表明距離地球最近的黑洞可能距離地球 150 光年

最近的一項研究挑戰了我們對距離地球最近的黑洞的理解。 此前的研究表明，已知最近的黑洞距離我們 1,560 光年。 然而，《皇家天文學會月刊》上發表的一項新研究表明，距離地球 150 光年處可能存在一個黑洞。

這項研究的重點是畢宿星團，它是距離我們星球最近的疏散星團。 帕多瓦大學和巴塞羅那大學的科學家利用歐洲航天局蓋亞任務的數據分析了畢宿星團中恆星的運動和演化。 通過模擬，他們發現了證據表明星團內部或附近存在黑洞。

疏散星團是由引力鬆散地結合在一起的恆星的集合，並且具有共同的特徵，例如年齡和化學組成。 研究人員將模擬結果與蓋亞衛星精確觀測到的畢宿星團中恆星的實際位置和速度進行了比較。 模擬表明，星團中心或附近有兩到三個黑洞。

如果得到證實，這些黑洞將是距離我們太陽系最近的候選者。 這一發現不僅揭示了星系中黑洞的分佈，而且還提供了關於它們如何影響星團演化以及對引力波源的貢獻的見解。

黑洞是由大質量恆星坍縮形成的極其緻密的物體。 它們的引力是如此之大，以至於連光都無法逃脫。 雖然無法直接觀察到它們，但通常可以通過研究它們對周圍物質的影響來推斷它們的存在。 例如，黑洞對路過恆星的破壞會產生可檢測到的 X 射線。

2015年引力波的探測極大地推進了黑洞研究。 引力波首次在 1.3 億光年外的兩個黑洞碰撞中被觀測到，引發了對這些神秘天體的進一步研究。

來源：

– 原文：[來源]

– 歐空局的蓋亞任務：[來源]