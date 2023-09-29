旋轉黑洞的第一個直接證據：突破性的發現

天文學家最近取得了非凡的突破，首次捕捉了旋轉黑洞的直接證據。 這項非凡的成就為人們對宇宙中最神秘的天體之一提供了突破性的見解。

那麼，黑洞到底是什麼呢？ 美國太空總署將其定義為太空中的一個區域，該區域的重力非常強大，任何光線都無法逃脫。 這些宇宙現像是當物質被壓縮到一個極其微小的空間時形成的，通常是在恆星生命結束時。 有些黑洞甚至是垂死恆星的結果。

黑洞的概念並不新鮮。 事實上，對黑洞的預測可以追溯到 1915 年，當時阿爾伯特愛因斯坦透過他的廣義相對論假設了黑洞的存在。 然而，這個想法本身起源得更早。 1784年，一位名叫約翰·米歇爾的英國哲學家假設，如果光確實由粒子組成，那麼引力就會影響其運動。 他預測，比太陽還大的恆星可以產生如此強大的引力，以至於光無法從它們中逃脫。 他將這些天體稱為「暗星」。

銀河系，也就是我們的星系，被認為可能蘊藏超過 100 億個黑洞。 銀河系的中心有一個名為人馬座 A* 的超大質量黑洞。 這個巨大結構的質量約為太陽的四百萬倍，距離地球約 26,000 光年。

黑洞由兩個主要組成部分組成：事件視界和奇點。 事件視界就像黑洞的表面，標誌著引力變得太強以至於任何東西都無法逃脫的點。 中心是奇點，一個無限小且密集的點。

科學家最近在我們對黑洞的理解方面取得了重大進展。 從確認星系中心存在超大質量黑洞到透過事件視界望遠鏡捕捉到第一張黑洞影像，我們的知識呈指數級增長。

黑洞有多種大小，主要分為三種：原初黑洞、恆星黑洞和超大質量黑洞。 原始黑洞被認為只有單一原子那麼小，但質量卻有一座大山那麼大。 恆星黑洞是最常見的，可以存在於銀河系內。 最後，超大質量黑洞是最大的，其質量遠遠超過太陽。

與民間傳說相反，黑洞不會隨機漫遊宇宙並吞噬世界。 就像其他天體一樣，它們遵循萬有引力定律。 只有當黑洞的軌道距離太陽係太近時，地球才會受到重大影響，但這種情況的可能性極小。

最近發現的旋轉黑洞讓我們得以一窺這些宇宙龐然大物的神秘本質。 這項突破不僅擴大了我們對宇宙的認識，也加深了我們對這些神秘物體的迷戀。

來源：

–美國宇航局

– 歐洲航天局

– 太空網

– 芝加哥大學

– 美國國家航空暨太空博物館