超大質量黑洞的飲食習慣：新研究揭示了令人驚訝的發現

西北大學領導的一項新研究正在挑戰先前關於超大質量黑洞飲食習慣的假設。 雖然之前人們認為黑洞消耗食物的速度很慢，但新的模擬顯示它們實際上吞噬食物的速度要快得多。 這項開創性研究的結果將於 20 月 XNUMX 日發表在《天文物理學期刊》。

根據高解析度 3D 模擬，旋轉的黑洞扭曲周圍的時空，導致氣體吸積盤撕裂成內部和外部子盤。 黑洞首先消耗內環，然後來自外子盤的碎片填充間隙。 這個吃-補充-吃的過程只需要幾個月的時間，比之前想像的要快得多。

這種新的理解可以幫助解釋類星體的行為，而類星體是夜空中最亮的物體之一。 類星體經常會突然爆發，然後毫無解釋地消失。 在類星體中觀察到的快速變化與吸積盤內部區域的破壞和補充是一致的。

先前關於吸積盤與黑洞旋轉一致的假設已被證明是錯誤的。 研究人員進行的模擬表明，黑洞周圍的區域比之前認為的更動盪。 研究人員利用世界上最大的超級電腦之一，創建了一個薄薄的、傾斜的吸積盤的 3D 模擬，其中考慮了氣體動力學、磁場和廣義相對論。

參考系拖曳（一種旋轉的黑洞拖曳其周圍時空的現象）所造成的扭曲會導致整個圓盤晃動。 內部圓盤比外部圓盤擺動得更快，從而導致碰撞，使物質更接近黑洞。 最終，內盤與盤的其餘部分分離，子盤開始獨立演化。

撕裂區域是內外子盤斷開的地方，也是瘋狂進食的開始。 黑洞的旋轉與圓盤內部的摩擦力和壓力相競爭，導致內外圓盤碰撞，將內圓盤推向黑洞。 這個過程創造了一個吃-補充-吃的循環。

這項研究可能解釋類星體「外觀變化」的現象，即類星體在數月至數年的時間尺度內發生巨大變化。 研究人員進行的模擬為在這些物體中觀察到的快速變亮和變暗提供了可能的解釋。

總的來說，這項研究為超大質量黑洞複雜的飲食習慣提供了新的線索，並為進一步研究了解其行為鋪平了道路。

定義：

– 吸積盤：由氣體、塵埃和其他物質組成的盤，圍繞天體（例如黑洞或年輕恆星）運行，然後最終落到該天體上。

– 類星體：一個極其明亮且遙遠的活躍星系核，發出大量能量，特別是以光和無線電波的形式。

來源：

– 天體物理學雜誌（研究來源）

– 西北大學（研究人員資訊來源）