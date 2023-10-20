研究顯示黑洞可以完美平衡地存在

南安普敦大學的研究人員與劍橋大學和巴塞隆納大學的同事一起發現，黑洞可能成對存在，並透過宇宙力完美平衡並保持平衡，模仿單一巨型黑洞。 這項發現挑戰了有關黑洞的傳統理論，即黑洞只能作為空間中的孤立物體存在。

黑洞是一種具有令人難以置信的強大引力的天體，其強度如此之大，以至於任何東西，甚至光，都無法逃脫它們。 它們的密度非常大，其質量足以將整個地球裝進一個狹小的空間。

根據基於愛因斯坦廣義相對論的傳統理論，黑洞可以單獨以靜態或旋轉物體的形式存在。 然而，引力最終將它們吸引並碰撞在一起。 當考慮靜態宇宙時，這個假設成立，但如果宇宙不斷膨脹怎麼辦？

研究人員認為，在不斷膨脹的宇宙中，成對的黑洞可以和諧共存，產生單一黑洞的錯覺。 這是可能的，因為宇宙學常數，也稱為暗能量，是在愛因斯坦的理論中引入的。 宇宙常數導致宇宙以恆定速率加速，影響黑洞的相互作用和存在。

透過複雜的數值方法，團隊證明了兩個靜態黑洞可以平衡存在，它們的引力被與宇宙常數相關的膨脹所抵消。 這意味著即使在膨脹的宇宙中，黑洞彼此之間也保持固定的距離。 重力補償了試圖將它們拉開的膨脹。

從遠處看，一對處於平衡狀態的黑洞看起來就像一個單一的黑洞，這使得區分兩者變得具有挑戰性。 這項發現為進一步研究開闢了可能性，因為理論也可能適用於旋轉黑洞，甚至可能適用於多個黑洞。

這項研究是由南安普敦大學、劍橋大學和巴塞隆納大學的研究人員進行的。 他們的研究結果發表在《物理評論快報》雜誌上，該論文被視為觀點文章進行了評論。

來源：

– Oscar Dias 教授（南安普敦大學）

– 加里吉本斯教授（劍橋大學）

– Jorge Santos 教授（劍橋大學）

– Benson Way 博士（巴塞隆納大學）

–“德西特空間中的靜態黑色雙星” – 物理評論快報