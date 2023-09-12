從超大質量黑洞中檢測到意外的晚發無線電波

一組天體物理學家對超大質量黑洞發射的無線電波做出了有趣的發現。 與之前的假設相反，在黑洞撕裂一顆恆星後，這些無線電波可以持續數百天，挑戰了我們對這些宇宙現象的理解。

該團隊使用三台射電望遠鏡收集了 24 個超大質量黑洞的數據：甚大陣列、MeerKAT 和澳大利亞望遠鏡緊湊陣列。 令人驚訝的是，他們發現其中 500 個黑洞在最初的恆星撕裂事件發生 2,000 至 XNUMX 天后發射了無線電波。

這一發現與之前認為無線電波在黑洞碰撞後幾週或幾個月內減弱的觀點相矛盾。 該研究的主要作者、天體物理學家伊維特·森德斯(Yvette Cendes) 表示，這意味著撕碎恆星的所有黑洞中，有多達一半會在數年後繼續釋放物質，她將這種現象稱為“打嗝”。

當一顆恆星距離黑洞太近時，其巨大的引力會將恆星拉伸成意大利麵條狀。 這次潮汐破壞事件產生了宇宙中最亮的光學耀斑之一。 這些事件中大約 20% 到 30% 會導致早期無線電波外流。 然而，自 100 世紀 1990 年代以來，僅觀察到約 XNUMX 起此類事件。

通常，一旦觀察到潮汐破壞事件最初發出的強光，研究人員往往會將注意力轉移到其他地方。 然而，該團隊之前發現的黑洞在吞噬一顆恆星數年後仍能發射無線電波，這引發了人們對其他黑洞行為的好奇。

研究人員對晚發無線電波提出了兩種解釋。 黑洞周圍的碎片可能需要一段時間才能進入穩定的軌道。 或者，碎片可能與黑洞弱結合併形成球體外殼，該球體外殼逐漸收縮形成吸積盤。 這種延遲的磁盤形成可以解釋無線電波的長時間發射。

這項研究挑戰了我們對超大質量黑洞如何與其周圍環境相互作用的理解。 需要進一步的研究和觀察來解開這些晚發無線電波的謎團。

來源：

– Arxiv.org（預印本服務器）

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]