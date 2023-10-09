每年有數百萬噸來自農業和林業作業的有機廢物腐爛或燃燒，將二氧化碳釋放到大氣中並導致全球暖化。 然而，存在一種生物炭形式的解決方案，它可以長時間封存碳。 生物炭是透過在低氧環境下加熱有機廢物而產生的。 它可以由各種有機廢物在 300°F 至 1400°F 的溫度範圍內製成，從而產生不同的特性。

生物炭對環境有多種好處。 它幫助土壤保留水分和養分，為微生物提供棲息地，並捕獲重金屬等污染物，從而防止它們進入水體。 此外，生物炭可將有機廢物中約 50% 的碳轉化為穩定的化合物，並保留在土壤中，從而減少釋放到大氣中的碳量。

目前美國的生物炭產量有限，但它有可能抵消大量的二氧化碳排放。 一項估計表明，到 2050 年，生物炭每年可以抵消多達 800 億噸二氧化碳，相當於關閉 XNUMX 座燃煤發電廠。 然而，為了實現這一目標，生物炭產量需要在全球範圍內大幅增加。

採用生物炭的挑戰包括農民缺乏認識以及需要對其特性和應用有細緻的了解。 生物炭不是肥料，也不是農藥，不會顯著提高農作物產量。 然而，當將其添加到保水和養分保留較差的土壤中時，它會帶來明顯的好處。

生物炭有望成為一種簡單且經濟高效的碳捕獲和儲存方法，吸引了尋求抵消排放的企業的興趣。 增加生物炭的生產和採用可以為大幅降低二氧化碳水平鋪平道路，並有助於緩解氣候變遷的努力。

來源：

– Grist：“生物炭在緩解氣候變遷方面的作用”

– 美國生物炭倡議：usbiomass.org

（註：這是一篇全新的文章）