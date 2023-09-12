韋伯望遠鏡在系外行星 K2-18 b 大氣中發現甲烷和二氧化碳

美國宇航局詹姆斯·韋伯太空望遠鏡進行的一項新調查顯示，系外行星 K2-18 b 的大氣中存在含碳分子，包括甲烷和二氧化碳。 K2-18 b 的質量是地球的 8.6 倍，繞著宜居帶中的一顆冷矮星運行，距離地球 120 光年。

這些發現補充了最近的研究，表明 K2-18 b 可能是一顆海鯨系外行星，這意味著它有可能擁有富含氫的大氣層和被水海洋覆蓋的表面。 這一發現讓我們得以一睹這顆與太陽系中任何行星都不同的行星的迷人風采，並為宇宙其他地方可能存在的宜居世界提出了有趣的前景。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡獲得了 K2-18 b 的光譜，顯示系外行星的大氣層中含有豐富的甲烷和二氧化碳。 氨的短缺進一步支持了這樣的假設：K2-18 b 的富氫大氣層下可能存在水海洋。 此外，還可能檢測到一種名為二甲硫醚的分子，這種分子在地球上僅由生命產生。 然而，需要進一步驗證來確認其存在。

K2-18 b 可能是一顆海鯨系外行星的說法很有趣，因為這些世界被認為是尋找系外行星生命證據的有希望的環境。 與較小的岩石行星相比，較大的海星世界明顯更有利於大氣觀測。

雖然K2-18 b位於宜居帶並含有含碳分子，但這並不一定意味著該行星可以支持生命。 它的巨大尺寸表明其內部存在巨大的高壓冰地幔，類似於海王星。

這些發現凸顯了在宇宙其他地方尋找生命時考慮不同的宜居環境的重要性。 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡未來的觀測將進一步深入了解 K2-18 b 的大氣層，並有可能證實二甲硫醚的存在。

來源：

– 系外行星：系外行星（或太陽系外行星）是位於太陽系之外的行星，圍繞太陽以外的恆星運行。

– NASA：美國國家航空航天局 (NASA) 成立於 1958 年，是美國聯邦政府的一個獨立機構，專注於太空探索和科學研究。

– 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡：詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST 或韋伯）是一個軌道紅外天文台，補充了哈勃太空望遠鏡的發現。