美國太空總署的奧西里斯-雷克斯任務：小行星樣本將登陸地球

來自美國宇航局奧西里斯-雷克斯任務的備受期待的樣本將於今天進入地球大氣層。 奧西里斯-雷克斯號太空船大約有一輛運輸車大小，它釋放了一個膠囊，裡面裝有從近地小行星貝努收集的碎石和灰塵樣本。 太空艙的飛行速度約為每小時 27,650 英里，預計於美國東部時間上午 10:55 降落在鹽湖城附近。 太空船已經離開地球，開始探索另一顆小行星阿波菲斯的新任務。

貝努 (Bennu) 於 1999 年被發現，是一顆“碎石堆小行星”，由一堆透過重力聚集在一起的太空岩石組成。 這些岩石被認為是從一個更大的天體上脫落下來的，大約有 4.6 億年的歷史，可以追溯到太陽系的形成時期。 眾所周知，貝努富含碳基物質和含水粘土礦物，這表明液態水曾經存在於形成它的較大天體上。

科學家們渴望研究貝努的樣本，因為它們可以深入了解有助於形成包括地球在內的行星的成分，以及創造適合生命的環境。 此外，研究貝努將有助於研究人員更好地預測和防禦潛在的小行星撞擊。 儘管沒有立即發生撞擊的風險，但貝努被歸類為“潛在危險”，每 1.2 年繞太陽運行一次，每六年靠近地球一次。

Osiris-Rex 任務於 2016 年開始，包括繪製貝努地圖以選擇最佳的樣本回收地點。 選擇的目的地是小行星的南丁格爾隕石坑。 樣本著陸後，將立即取回以防止污染，並運送到美國宇航局位於休士頓的約翰遜航天中心。

這項任務意義重大，因為貝努樣本就像太陽系早期的時間膠囊，為生命起源和小行星的性質提供了寶貴的見解。

資料來源：美國太空總署