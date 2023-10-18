使用細菌提取稀土元素的新方法用於清潔能源技術

康乃爾大學的科學家發現了一種從紐約州奧奈達湖中提取和使用一種名為希瓦氏菌 oneidensis 的細菌的新方法。 這種細菌對稀土元素有親和力，例如稀土元素，這對於清潔和再生能源技術至關重要。 與目前的萃取方法相比，這種稱為生物吸附的方法允許細菌以更環保的方式處理稀土金屬。 生物吸附不需要使用刺激性化學物質，這些化學物質通常會致癌且對環境有害。

康乃爾大學生物與環境工程教授兼該計畫首席研究員 Buz Barstow 表示，這項新技術實現了一種可擴展且環保的分離單一鑭系元素的製程。 它可以在環境法規嚴格的已開發國家使用，防止環境問題外包給欠發達國家。 目前的溶劑萃取方法涉及使用致癌且對環境有害的有機溶劑。 它還需要大量的萃取劑和漫長的分離過程，導致潛在的洩漏問題。

這項研究為稀土元素提取的生物學方法領域的不斷發展做出了貢獻。 其他研究人員，例如賓州州立大學的喬伊·科特魯沃和加州大學柏克萊分校的塞西莉亞·馬丁內斯-戈麥斯，也在研究生物分離方法。 然而，生物吸附具有某些優勢，例如較低的特異性和更容易從吸收劑中去除稀土元素，使其成為可能更快、更可擴展的過程。 生物吸附也消除了純化的需要，因為它只需要生物質，無需額外的純化步驟即可輕鬆生長。

研究人員預計該技術將在不久的將來實現商業應用。 參與此計畫的研究人員創立了一家名為 Reegen 的公司，旨在將這項技術以及其他工程微生物提取稀土元素的方法商業化。 這項發展為中國目前在稀土金屬生產方面的主導地位提供了更永續、更有效率的替代方案，而中國目前在稀土金屬生產方面佔據主導地位，導致了嚴重的水和土壤污染問題。

資料來源：康乃爾大學、耶魯大學環境學院