不列顛哥倫比亞大學碩士生 Megan Winand 進行的一項新研究旨在揭示緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響。 緩解易地是指在建設或開發項目期間將動物從一個地點轉移到另一個地點作為保護工作。 自海天計畫以來，儘管緩解易位在不列顛哥倫比亞省變得越來越普遍，但對其影響的研究卻很少。

哥倫比亞斑蛙被認為是重要的“指標物種”，因為它們可以為生態系統的健康提供有價值的見解。 威南德解釋說：“如果青蛙因為吸收了空氣或濕地本身的污染物而表現不佳，很可能是因為生態系統表現不佳。” 此外，這些青蛙在食物網中發揮著重要作用，既是獵物又是掠食者。

維南德進行的這項研究涉及在不列顛哥倫比亞省克蘭布魯克附近的馬尤克濕地標記哥倫比亞斑點蛙。 這些青蛙被分成三組：一組被留在原來的棲息地作為對照組，另一組被移動了大約一公里的短距離，最後一組被移動了大約五公里的更遠的距離。 在春季和夏季，人們使用無線電追蹤器和應答器標籤來追蹤青蛙。

研究的結果仍在分析中，但威南德希望她的研究將有助於了解緩解易位的有效性及其對物種生存和遷徙的影響。 這項研究是與加拿大 Ducks Unlimited 和不列顛哥倫比亞省水、土地和資源管理部合作進行的為期兩年的努力的一部分。

這項研究的結果可能會對未來的保育工作產生影響，並為緩解易地遷移對野生動物物種的影響提供有價值的見解。 這是理解這種做法的後果和有效性的關鍵一步，而這種做法的研究相對較少。

來源：

標題：新研究探討了緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響

資料來源：不列顛哥倫比亞大學

「緩解易地」的定義：作為保育工作的一部分，動物從一個地點轉移到另一個具有同等或更高價值的地點。

「指示物種」的定義：能夠提供有關生態系統健康和狀況資訊的物種。

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