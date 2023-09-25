不列顛哥倫比亞大學碩士生梅根·維南德（Megan Winand）啟動了一個項目，研究緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響。 緩解遷移涉及動物從一個地點轉移到另一個地點，通常作為建設或開發項目期間的保護工作。

這種做法在 2010 年溫哥華和惠斯勒冬季奧運會期間引起了人們的關注，當時包括紅腿青蛙在內的 1,000 多只兩棲動物被小心翼翼地移出了施工區。 青蛙被認為是重要的“指標物種”，因為它們可以深入了解生態系統的整體健康狀況。 它們位於食物網的中間，既是捕食者，也是獵物，在維持平衡方面發揮著至關重要的作用。

儘管不列顛哥倫比亞省越來越多地使用緩解易位，但其影響卻很少被研究。 維南德的計畫旨在透過追蹤哥倫比亞斑蛙搬遷後的運動和生存來填補這一知識空白。 她使用無線電追蹤器和應答器標籤，就像青蛙身上的背包一樣來監控它們的活動。 該項目在不列顛哥倫比亞省東南部克蘭布魯克附近的馬尤克濕地進行

這些青蛙被分成三組：一組留在原來的棲息地作為對照組，一組移動了大約一公里的短距離，另一組則移動了大約五公里的較遠距離。 維南德記錄了他們在夏季的活動並記錄了他們的測量數據，例如體重和尺寸。

該計畫與加拿大 Ducks Unlimited 和不列顛哥倫比亞省水利、土地和資源管理部合作，於 XNUMX 月開始，並於 XNUMX 月結束。 雖然 Winand 仍在分析數據，但她希望她的研究能有助於理解易位緩解。 一旦生存和運動的基本問題得到解答，研究人員就可以探索與資源競爭、疾病和遺傳學相關的更複雜的主題。

繼續投資研究以充分理解緩解易位的影響並確保未來保護工作的成功至關重要。

來源：

– 不列顛哥倫比亞大學

– 加拿大鴨子無限公司

– BC 省水利、土地和資源管理部